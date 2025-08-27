Отопительный сезон 2025-2026: Шымкент готов к холодам

Город завершает подготовку к отопительному сезону 2025-2026 годов. Власти уверяют: Шымкент встретит холода без перебоев в теплоснабжении, сообщает Zakon.kz.

Отопление: запуск без сбоев

По данным городских служб, к зиме готовы 23 из 27 котельных. Завершена проверка 13 из 17 насосных станций, оставшиеся планируют подготовить до конца августа.

Протяженность городских тепловых сетей составляет около 840 километров. В ходе летних испытаний выявлено 98 проблемных участков – 90 из них уже устранены, остальные планируют закрыть до 1 сентября.

Обновление продолжается

Фото: акимат Шымкента

В этом сезоне продолжилась масштабная модернизация объектов теплоснабжения. Обновлены ключевые котельные, ведется реконструкция теплотрасс и насосных станций.

"Главное – не просто пройти зиму без аварий, а сделать систему надежнее в долгосрочной перспективе. Мы усилили контроль на всех участках, чтобы исключить сбои и обеспечить стабильную подачу тепла в дома шымкентцев", – отметил главный инженер ГКП "Қуатжылуорталық" Айбек Қожабеков.

По словам представителей коммунальных служб, в случае нештатных ситуаций предусмотрено оперативное реагирование: сформированы мобильные ремонтные бригады, готовые устранить неполадки в кратчайшие сроки.

Дома и социальные объекты

Подготовка жилого фонда идет по плану: из более чем двух тысяч многоквартирных домов готовы почти 70%. Объекты социальной сферы подготовлены лучше: все школы и культурные центры – на 100%, больницы – на 95%.

Фото: акимат Шымкента

"В социальном секторе не может быть и кратковременных сбоев", – подчеркивают городские чиновники.

Уголь: есть и в резерве, и у населения

Общая потребность Шымкента в твердом топливе на зиму – 23,3 тысячи тонн. Уже закуплено более половины этого объема (55%).

Фото: акимат Шымкента

Бюджетные учреждения обеспечены углем полностью. Жители города также активны – приобретено более 8 тысяч тонн (43%). Дополнительно на складах частных операторов находится 41 тысяча тонн.

Акимат Шымкента подчеркивает: поставки топлива будут продолжаться без перебоев, и в случае резкого похолодания резервы позволят оперативно восполнить потребности.

Мониторинг: на связи каждый день

Подготовка к отопительному сезону находится под постоянным контролем городских служб. Мониторинг осуществляется еженедельно, особое внимание уделяется уязвимым участкам.

"Наша задача – чтобы зима прошла для горожан спокойно. Все необходимые меры для этого уже приняты", – заявили в акимате Шымкента.

Фото: акимат Шымкента

Настоящая проверка начнется позже – когда температура опустится ниже нуля. Именно в этот момент станет понятно, насколько эффективно сработала вся система: от закупки топлива до работы экстренных служб. Пока же город демонстрирует готовность, а ответственные структуры заверяют: Шымкент зиму не боится.