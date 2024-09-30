Казахстан готов к зиме: в каких регионах уже начался отопительный сезон

В некоторых регионах Казахстана с наступлением холодов начался отопительный сезон, сообщает Zakon.kz.

О том, в какие регионы тепло уже пришло, а в каких запланирован запуск отопительного сезона, 30 сентября 2024 года рассказали в Министерстве энергетики РК.

"Отопительный сезон уже начался в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской областях и городе Астане. С 1 октября запуск отопительного сезона планируется в Абайской, Актюбинской и Карагандинской областях", – говорится в распространенном в понедельник релизе.

В ведомстве подчеркнули, что единая электроэнергетическая система Казахстана работает в штатном режиме, продолжая параллельную работу с энергосистемами Российской Федерации и стран Центральной Азии.

"В рамках утвержденного графика ремонтов на 2024 год запланированы капитальные работы на 10 энергоблоках, 55 котлах и 45 турбинах. В настоящее время ремонтные работы ведутся на четырех энергоблоках, 22 котлах и 16 турбинах, а ремонт пяти энергоблоков, 32 котлов и 28 турбин уже завершен". Пресс-служба МЭ РК

В Минэнерго заверили, что все электростанции готовы к началу отопительного сезона, обеспечены основным оборудованием, включая котлы и турбины. На электрических сетях РЭКов (распределительных электросетевых компаний) в 2024 году намечено отремонтировать 20,8 тыс. км линий электропередачи, 422 подстанции и 4054 распределительных пункта и трансформаторных подстанций. Уже завершен ремонт 19,9 тыс. км линий электропередачи, 376 подстанций и 4046 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.

Также сообщается, что в секторе теплоснабжения в 2024 году запланирован капитальный ремонт и модернизация 546 км тепловых сетей. На данный момент выполнен ремонт 516,3 км тепловых сетей, что составляет 94,6% от годового плана.

По данным ведомства, запасы топлива на складах энергоисточников составляют 5,2 млн тонн угля и 89 тыс. тонн мазута, что позволяет обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона.

Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК проводятся регулярные селекторные совещания с участием энергопроизводящих и энергопередающих организаций, Министерства промышленности и строительства РК, местных исполнительных органов и АО "НК "Казахстан Темир Жолы". 11 сентября 2024 года было проведено очередное совещание, по итогам которого были даны поручения по своевременному завершению ремонтных работ, соблюдению нормативного запаса топлива и усилению контроля за эксплуатацией энергетического оборудования.

Кроме того, как отметили в Минэнерго, ход подготовки к предстоящему отопительному сезону обсуждался на заседании правительства 20 августа. По всем проблемным вопросам приняты соответствующие решения.

Материал по теме О чем Бектенов доложил Токаеву, и какие поручения дал президент

24 сентября 2024 года стало известно, что отопительный сезон начался в Астане. О том, когда включат отопление в Алматы, можете узнать по ссылке.