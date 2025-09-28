#АЭС в Казахстане
События

В Астане стартовал отопительный сезон

отопление, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 13:49 Фото: gov.kz
Отопительный сезон на 2025-2026 годы стартовал в Астане 28 сентября, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в акимате столицы, решение приняли с учетом понижения температуры воздуха

"В связи с понижением наружной температуры воздуха в столице начато подключение жилых домов и социальных объектов к системе центрального отопления". акимат Астаны

Ранее по заявкам тепло уже подавалось в социальные объекты: школы, детские сады, медицинские учреждения.

Подключение всех объектов города будет осуществляться поэтапно в течение ближайших дней, сообщили в акимате. 

Помимо Астаны, до 28 сентября отопительный сезон должен стартовать в Северо-Казахстанской, Карагандинской и Акмолинской областях.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
