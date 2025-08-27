Общественные советы как драйвер перемен: в Усть-Каменогорске прошел Гражданский форум ВКО

В преддверии 30-летия Конституции РК в ВКО состоялся региональный Гражданский форум под символичным названием "Голос региона: Общественные советы как драйвер перемен", сообщает Zakon.kz.

Мероприятие стало важной площадкой для открытого диалога между государством и гражданским обществом, объединив более 100 участников со всей области. Ключевые акценты форума – развитие общественных советов, усиление общественного контроля, вовлечение граждан в принятие решений и институциональное укрепление гражданского сектора.

Фото: пресс-центр ВКО

В мероприятии приняли участие депутат Сената Парламента РК, заместитель председателя Национального курултая Бибигуль Жексенбай, председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК Гульбара Султанова, президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева, а также представители НПО, политических партий, профсоюзов, молодежных организаций и экспертного сообщества.

Утренние сессии форума прошли в уникальной локации – этнодеревне Левобережного музея-заповедника, ставшей живым символом культурного многообразия и преемственности поколений. В юртах велись содержательные обсуждения по темам развития законодательства об НПО, инклюзии, экологии, молодежной активности и устойчивого развития сельских территорий.

На пленарном заседании, которое прошло в Колонном зале Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева, с приветственным словом выступил заместитель акима ВКО Ербол Нургалиев. Он подчеркнул, что гражданский сектор региона демонстрирует высокую зрелость и готовность к конструктивному сотрудничеству с государством.

Выступающие отметили необходимость развития механизмов обратной связи, прозрачности и подотчетности, а также усиления ресурсной и грантовой поддержки НПО и общественных советов.

По итогам заседания состоялась церемония награждения наиболее активных представителей гражданского сектора региона. Благодарственные письма были вручены от имени акима области, а также лично президентом Гражданского альянса Казахстана.

Участники единогласно отметили, что форум стал не только знаковым событием, но и очередным шагом к формированию зрелого, сильного и влиятельного гражданского общества. Прозвучали конкретные предложения по усовершенствованию механизмов взаимодействия между государством и обществом, развитию институциональной устойчивости третьего сектора, вовлечению молодежи и реализации экопроектов.