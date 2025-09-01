В Павлодаре распахнула двери первая "Комфортная школа"

Учебное заведение построили в новом микрорайоне Достык по проекту "Келешек мектептері". На торжественной церемонии открытия присутствовал министр просвещения Гани Бейсембаев, передает Zakon.kz.

1 сентября в развивающемся микрорайоне Достык города Павлодара состоялся особенный День знаний. Здесь открылась современная школа на 1 200 мест.

Фото: Ирина Адылканова

Общеобразовательное заведение построили в рамках программы "Келешек мектептері". Торжественную линейку посетили министр просвещения Гани Бейсембаев и аким Павлодарской области Асаин Байханов.

"Государство в этом направлении выделяет определенные средства для того, чтобы в течение трех лет привести в соответствие все остальные школы на уровень комфортных в рамках проекта "Келешек мектептері". Современное оборудование дает возможность нашим детям раскрыть свои таланты", – отметил министр просвещения РК Гани Бейсембаев.

Фото: Ирина Адылканова

Фото: Ирина Адылканова

Гости лично убедились, что классы, столовая, фойе, санузлы, спортивный и актовый залы новой школы соответствуют стандартам. В распоряжении учеников и педагогов семь коворкинг-центров, где каждый найдет себе занятие по душе: есть возможность посвятить свободное время игре в шахматы, творчеству, чтению и прочее.

Фото: Ирина Адылканова

1 сентября ознакомительные уроки прошли для первоклассников, которых за дверями с нетерпением ждали родители.

"Мой сын Алим сейчас на первом своем уроке, мы ждем его возвращения. Сами живем в новом доме в этом микрорайоне, знали, что появится школа нового типа, радовались, что наш второй ребенок будет учиться именно здесь. И вот этот момент настал", – говорит жительница Павлодара Дана.

Фото: Ирина Адылканова

Министерство просвещения сообщает, что по инициативе главы государства реализуется масштабный национальный проект "Келешек мектептері" по строительству 217 школ нового формата на 460 тысяч мест. На сегодня открыты 130 школ, 44% из которых в сельской местности.

Фото: Ирина Адылканова

Не менее важное внимание уделяется ежегодной модернизации 1000 сельских и районных школ по семи ключевым направлениям, включая ремонт, оснащение предметными кабинетами и улучшение условий безопасности.

Фото: Ирина Адылканова

За последние три года материально-техническая база более чем 4000 сельских школ была обновлена, а свыше 2000 учреждений получили современные лаборатории и кабинеты естественно-научного цикла.

"Параллельно реализуется программа реновации 1231 школы, из которых 820 расположены в сельской местности. Она рассчитана на три года и включает капитальный ремонт, модернизацию библиотек и столовых, реконструкцию спортивных залов, создание современных общественных пространств и оснащение системами безопасности", – подчеркивают в министерстве.

В 2025-2026 учебном году в более чем 8 000 школах страны будут учиться 4,1 млн учащихся. Из них более 360 тысяч первоклассников и 232 тысячи выпускников.