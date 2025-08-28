113 студентов Туркестанской области пройдут дуальное обучение в дочерних компаниях "Самрук-Казына"

В универсальной научной библиотеке "Фараб" в Туркестане состоялось мероприятие под названием "Предприятие и колледж – гарантия качественного специалиста".

В нем приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, управляющий директор по корпоративному управлению, социально-трудовым отношениям и охране труда АО "Самрук-Казына" Гибрат Ауганов, депутаты, руководители отраслевых ведомств, а также директора и студенты организаций технического и профессионального образования. На встрече были предприняты конкретные шаги для организации производственной практики и дальнейшего трудоустройства студентов.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров выразил уверенность, что это сотрудничество выведет подготовку профессиональных кадров на новый уровень.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"Эта встреча – важный шаг в направлении повышения качества системы профессионального образования в нашем регионе. В связи с тем, что наш президент объявил 2025 год Годом рабочих профессий, в области проводится систематическая работа. Установлена прямая связь между колледжами и предприятиями, что позволяет региону получить квалифицированную рабочую силу, а предприятиям – необходимых специалистов. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании подчеркнул: "Человек труда – это опора нашей страны. Нам нужны конкретные профессиональные специалисты. Молодежь должна стремиться глубоко освоить все тонкости одной профессии". С этой целью в этом году организациям технического и профессионального образования в области выделено 15 500 государственных грантов, из которых 9500 предназначены для рабочих профессий. Поэтому мы адаптируем 50 колледжей нашего региона к требованиям современного производства и широко внедряем систему дуального обучения. В качестве яркого примера хотел бы отметить компании "BNK group" и "Жасыл-Суық", расположенные в индустриальной зоне "Туркестан". Эти предприятия тесно сотрудничают с колледжами и трудоустраивают студентов по востребованным специальностям, таким как электромонтер, сварщик, электрик, техник-оператор. В связи с этим мы высоко ценим шаги, предпринятые дочерними компаниями Фонда "Самрук-Казына", направленные на организацию производственной практики и дальнейшее трудоустройство студентов. Я верю, что в результате совместной работы мы поднимем подготовку профессиональных кадров в регионе на новый уровень. Это шаг, направленный на повышение конкурентоспособности молодежи и обеспечение их постоянной занятости", – сказал Нуралхан Кушеров, отметив, что акимат окажет полную поддержку в дальнейшем укреплении связей между колледжами и предприятиями.

В рамках Года рабочих профессий в Туркестанской области открыто шесть новых специальностей, что стало ответом на конкретные запросы производственного сектора и работодателей.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Управляющий директор по корпоративному управлению, социально-трудовым отношениям и охране труда АО "Самрук-Казына" Гибрат Ауганов выразил готовность совместно поддерживать трудоустройство молодых специалистов.

"В рамках Года рабочих профессий, объявленного президентом, мы совместно с акиматом Туркестанской области реализуем проекты по развитию профессионального образования и поддержке молодежи. Председатель правления Фонда Нурлан Жакупов утвердил план мероприятий, посвященных Году рабочих профессий. В соответствии с ним проводятся мероприятия по развитию потенциала молодых специалистов, внедрению дуального обучения на предприятиях, которое объединяет теорию и практику, а также по повышению квалификации рабочих специальностей. Согласно плану, совместно с Министерством науки и высшего образования утверждена Дорожная карта по реализации программ дуального обучения, и с начала года более трех тысяч студентов прошли практику на ведущих предприятиях Фонда. В настоящее время колледжи и университеты готовят специалистов в соответствии с запросами компаний Фонда. Мы, в свою очередь, помогаем им пройти практику. В связи с этим в дочерних компаниях в Туркестанской области 113 студентов пройдут дуальное обучение. Сегодняшний меморандум – яркое доказательство перехода от слов к делу", – сказал Гибрат Ауганов.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

На торжественном мероприятии акимат Туркестанской области и АО "Самрук-Казына" подписали меморандум о сотрудничестве. Меморандум предусматривает прохождение студентами производственной практики и их последующее трудоустройство.

Кроме того, в ходе встречи был подписан трехсторонний договор о дуальном обучении между предприятием "СП Буденовское", Кентауским многопрофильным колледжем и одним из студентов. Также был заключен меморандум между АО "Казахтелеком" и IT-университетом Woosong.

В завершение мероприятия АО "Самрук-Казына" в рамках проекта "Тәлімгер" оказало поддержку в трудоустройстве двух выпускников на крупных предприятиях и вручило им трудовые книжки.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В этот же день для участников мероприятия была организована экскурсия по организациям технического и профессионального образования, где им показали материально-техническую базу Туркестанского многопрофильного индустриально-технического колледжа и Туркестанского высшего колледжа "Болашак".