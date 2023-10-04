Депутата возмутили суммы выплат руководителям дочерних компаний "Самрук-Казына"

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК 4 октября депутат Ерлан Саиров назвал чрезмерными размеры бонусов и вознаграждений, выплаченных руководителям дочерних компаний Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына", сообщает корреспондент Zakon.kz.

По мнению депутата, высокопоставленные сотрудники фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" неустанно трудятся над повышением собственного капитала, а не благосостояния населения.

"Руководство дочерней компании "Самрук-Казына" – "Самрук-Казына Бизнес Сервис" – получило бонус в два раза больше, чем прибыль предприятия. Руководитель предприятия за год выписал себе бонусом 74,9 млн тенге, остальное руководство – 274 млн тенге. Щедрости руководства компании "Kaz Cloud", дочернего предприятия компании "Самрук-Казына Бизнес Сервис", тоже нет предела. Менеджмент компании получил премии на 336 млн тенге при чистой прибыли в 61 млн. А члены правления "Казахтелекома" получили в общей сложности 422 млн тенге – по 105 млн тенге на каждого члена". Ерлан Саиров

По словам мажилисмена, это вызывает недовольство в обществе.



"Что за расточительство, когда простое население нуждается в куске хлеба? Получается, это девальвация доверия населения. Конечно, будет возмущение населения. Сотрудники фонда национального благосостояния "Самрук-Казына", дочерние предприятия, работают для того, чтобы выписывать своим руководителям бонусы и вознаграждения? Возникает такой резонный вопрос". Ерлан Саиров

Парламентарий предложил проверить, насколько законна политика преувеличенного премирования менеджмента "Самрук-Казына", и "положить конец этой ненасытности".

Также, на его взгляд, следует проверить целесообразность существования бесчисленных дочерних предприятий "Самрук-Казына" и наладить механизмы, обеспечивающие прозрачность Фонда национального благосостояния.

Ранее депутат Марат Башимов потребовал, чтобы правительство представило первые результаты по возврату незаконно выведенных активов.