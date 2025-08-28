Цвет реки Есентай обеспокоил жителей Алматы

Встревоженные алматинцы делятся в соцсетях видео реки Есентай, приобретшей странный цвет, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий снимок реки выложил на своей странице в Facebook житель Алматы.

Фото: Facebook/Victor Burdin

"Вода в реке Есентай в Алматы сейчас", – подписал пост мужчина.

В ответ на запрос Zakon.kz в Департаменте экологии заявили, что взяли из реки Есентай (Весновка) воду на анализы.

