Цвет реки Есентай обеспокоил жителей Алматы
Фото: Zakon.kz
Встревоженные алматинцы делятся в соцсетях видео реки Есентай, приобретшей странный цвет, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий снимок реки выложил на своей странице в Facebook житель Алматы.
Фото: Facebook/Victor Burdin
"Вода в реке Есентай в Алматы сейчас", – подписал пост мужчина.
В ответ на запрос Zakon.kz в Департаменте экологии заявили, что взяли из реки Есентай (Весновка) воду на анализы.
