Общество

Цвет реки Есентай обеспокоил жителей Алматы

Странный цвет реки Есентай, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 20:02 Фото: Zakon.kz
Встревоженные алматинцы делятся в соцсетях видео реки Есентай, приобретшей странный цвет, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий снимок реки выложил на своей странице в Facebook житель Алматы.

Фото: Facebook/Victor Burdin

"Вода в реке Есентай в Алматы сейчас", – подписал пост мужчина.

В ответ на запрос Zakon.kz в Департаменте экологии заявили, что взяли из реки Есентай (Весновка) воду на анализы.

Ранее видео тревел-блогера о дороге на Каинды рассмешило Казнет.

Аксинья Титова
