Автомобиль жителя Актобе чуть не "уплыл" в реку

В Актобе в жилом массиве Курайлы спасатели ДЧС провели операцию по извлечению автомобиля, оказавшегося на краю обрыва у реки Илек, сообщает Zakon.kz.

Машине грозило падение в воду, однако благодаря оперативным действиям спасателей ситуацию удалось взять под контроль.

Автомобиль вытащили и переместили в безопасное место. В салоне никого не было. Обошлось без пострадавших.

"МЧС напоминает жителям о необходимости проявлять особую осторожность при парковке транспортных средств вблизи рек, оврагов и обрывов. Соблюдение простых правил поможет избежать угрозы для жизни и имущества", – говорится в сообщении ведомства от 7 сентября 2025 года.

