Автомобиль жителя Актобе чуть не "уплыл" в реку
Фото: скриншот видео
В Актобе в жилом массиве Курайлы спасатели ДЧС провели операцию по извлечению автомобиля, оказавшегося на краю обрыва у реки Илек, сообщает Zakon.kz.
Машине грозило падение в воду, однако благодаря оперативным действиям спасателей ситуацию удалось взять под контроль.
Автомобиль вытащили и переместили в безопасное место. В салоне никого не было. Обошлось без пострадавших.
"МЧС напоминает жителям о необходимости проявлять особую осторожность при парковке транспортных средств вблизи рек, оврагов и обрывов. Соблюдение простых правил поможет избежать угрозы для жизни и имущества", – говорится в сообщении ведомства от 7 сентября 2025 года.
Ранее груженая фура из Беларуси застряла в грязи в Актобе.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript