Общество

Студентов Алматы обвинили в росте стоимости аренды жилья

Новостройка, новостройки, новые дома, новый дом, жилые комплексы, ЖК, квартиры, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 03:03 Фото: Zakon.kz
В Алматы резко взлетели цены на арендное жилье, а виноватыми назвали студентов, сообщает Zakon.kz.

Если еще недавно однокомнатную квартиру в мегаполисе можно было снять за 180 тыс. тенге. То сейчас цена однушки уже доходит до 250 тыс., передает "Astana TV".

Горожане уверены, причиной таких скачков стало наступление нового учебного года. Алматы заполонили студенты из других регионов, и арендодатели этим пользуются.

"Каждый год у нас в это время, в сентябре, осенью, начинается не то, что рост, а спрос. И поэтому, у нас начинается, больше спроса и цены начинают немного расти. Немножко это на 10-20%. Районы ближе, конечно, к заведениям, учреждениям, где учатся студенты. Именно Бостандыкский, Алмалинский район", – рассказала директор агентства недвижимости Шолпан Абдакова.

Но главные причины роста цен на аренду жилья экономисты видят в другом. Среди них:

  • ограниченный рынок;
  • инфляция;
  • высокая миграция.

В ближайшее время в Алматы начнут регулировать миграционные процессы: создана рабочая группа.

Фото Алия Абди
Алия Абди
