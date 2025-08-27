В Алматы будут регулировать миграционные процессы: создана рабочая группа

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал распоряжение от 13 августа 2025 года о создании рабочей группы для выработки предложений по вопросам регулирования миграционных процессов города Алматы и сбалансированного развития Алматинской агломерации, сообщает Zakon.kz.

"Создать рабочую группу для выработки предложений по вопросам регулирования миграционных процессов города Алматы и сбалансированного развития Алматинской агломерации", – говорится в документе. В состав рабочей группы включены: заместитель премьер-министра РК, руководитель

первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК, заместитель руководителя

председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, секретарь

заместитель министра обороны РК

заместитель министра внутренних дел РК

вице-министр науки и высшего образования РК

вице-министр здравоохранения РК

вице-министр просвещения РК

вице-министр промышленности и строительства РК

вице-министр национальной экономики РК

вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (по согласованию)

заведующий Отделом социального развития Аппарата правительства РК

заместитель акима города Алматы

заместитель акима Алматинской области

ректор учреждения образования "Алматы Менеджмент Университет" (по согласованию)

вице-президент АО "Центр развития трудовых ресурсов" (по согласованию)

заместитель генерального директора РГП "Республиканский центр государственного градостроительного планирования и кадастра" Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК (по согласованию)

заместитель председателя правления АО "Институт экономических исследований" (по согласованию). Рабочей группе предписано до 20 августа 2025 года выработать предложения по вопросам регулирования миграционных процессов города Алматы и сбалансированного развития Алматинской агломерации и внести их в Аппарат правительства РК.

