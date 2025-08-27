В Алматы будут регулировать миграционные процессы: создана рабочая группа
Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал распоряжение от 13 августа 2025 года о создании рабочей группы для выработки предложений по вопросам регулирования миграционных процессов города Алматы и сбалансированного развития Алматинской агломерации, сообщает Zakon.kz.
"Создать рабочую группу для выработки предложений по вопросам регулирования миграционных процессов города Алматы и сбалансированного развития Алматинской агломерации", – говорится в документе.
В состав рабочей группы включены:
- заместитель премьер-министра РК, руководитель
- первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК, заместитель руководителя
- председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, секретарь
- заместитель министра обороны РК
- заместитель министра внутренних дел РК
- вице-министр науки и высшего образования РК
- вице-министр здравоохранения РК
- вице-министр просвещения РК
- вице-министр промышленности и строительства РК
- вице-министр национальной экономики РК
- вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
- заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (по согласованию)
- заведующий Отделом социального развития Аппарата правительства РК
- заместитель акима города Алматы
- заместитель акима Алматинской области
- ректор учреждения образования "Алматы Менеджмент Университет" (по согласованию)
- вице-президент АО "Центр развития трудовых ресурсов" (по согласованию)
- заместитель генерального директора РГП "Республиканский центр государственного градостроительного планирования и кадастра" Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК (по согласованию)
- заместитель председателя правления АО "Институт экономических исследований" (по согласованию).
Рабочей группе предписано до 20 августа 2025 года выработать предложения по вопросам регулирования миграционных процессов города Алматы и сбалансированного развития Алматинской агломерации и внести их в Аппарат правительства РК.
