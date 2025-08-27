#АЭС в Казахстане
Право

В Алматы будут регулировать миграционные процессы: создана рабочая группа

Население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, люди, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 14:24 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал распоряжение от 13 августа 2025 года о создании рабочей группы для выработки предложений по вопросам регулирования миграционных процессов города Алматы и сбалансированного развития Алматинской агломерации, сообщает Zakon.kz.

"Создать рабочую группу для выработки предложений по вопросам регулирования миграционных процессов города Алматы и сбалансированного развития Алматинской агломерации", – говорится в документе.

В состав рабочей группы включены:

  • заместитель премьер-министра РК, руководитель
  • первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК, заместитель руководителя
  • председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, секретарь
  • заместитель министра обороны РК
  • заместитель министра внутренних дел РК
  • вице-министр науки и высшего образования РК
  • вице-министр здравоохранения РК
  • вице-министр просвещения РК
  • вице-министр промышленности и строительства РК
  • вице-министр национальной экономики РК
  • вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
  • заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (по согласованию)
  • заведующий Отделом социального развития Аппарата правительства РК
  • заместитель акима города Алматы
  • заместитель акима Алматинской области
  • ректор учреждения образования "Алматы Менеджмент Университет" (по согласованию)
  • вице-президент АО "Центр развития трудовых ресурсов" (по согласованию)
  • заместитель генерального директора РГП "Республиканский центр государственного градостроительного планирования и кадастра" Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК (по согласованию)
  • заместитель председателя правления АО "Институт экономических исследований" (по согласованию).

Рабочей группе предписано до 20 августа 2025 года выработать предложения по вопросам регулирования миграционных процессов города Алматы и сбалансированного развития Алматинской агломерации и внести их в Аппарат правительства РК.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
