#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.76
627.62
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.76
627.62
6.7
Общество

В Туркестанской области открыт реабилитационный центр "Шугыла" на 90 мест

Реабилитационный центр &quot;Шугыла&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 09:23 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В селе Орангай Сауранского района в канун празднования 30-летия Конституции Республики Казахстан введен в эксплуатацию реабилитационный центр "Шугыла" на 90 мест, предоставляющий специальные социальные услуги.

В церемонии открытия важного социального объекта принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, который поздравил местных жителей и поддержал эту инициативу.

В реабилитационном центре "Шугыла" лечение будут получать дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата в возрасте от трех до 18-ти лет. Стоимость проекта – 3 121,7 млн тенге. Центр рассчитан на 90 мест, из них 60 – стационарные, 30 – полустационарные. Центр оказывает услуги по восьми направлениям – социально-бытовые, медицинские, психологические, трудовые, педагогические, культурные, правовые и социально-экономические.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"От всей души поздравляю вас с 30-летием Конституции Республики Казахстан! В преддверии этого важного праздника в области открывается несколько социальных объектов. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании говорил: "Мы обязаны создавать равные возможности для людей с особыми потребностями". Центр "Шұғыла", несомненно, станет ярким проявлением этих конкретных намерений. Это не просто здание, это место, где зарождается надежда на будущее детей, обретается уверенность для родителей, территория равных возможностей. Подобные центры будут открыты до конца года еще в двух городах области. Поэтому наша главная задача – окрылять мечты каждого ребенка и дарить свет жизни. Уважаемые родители, я верю, что центр "Шұғыла" станет для вас надежной опорой", – сказал Нуралхан Кушеров.

От имени акима области новому центру был подарен музыкальный инструмент (пианино).

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Центр полностью обеспечен современным оборудованием. Здесь оборудованы многофункциональные столы, аппараты прессотерапии, коротковолновой терапии, кабинеты массажа и физиотерапии, а также комнаты Монтессори, сенсорной и психомоторики с различными дидактическими принадлежностями. Также предусмотрены малое футбольное поле, воркаут, летняя сцена, а во внутреннем пространстве – спортивный и актовый залы. Учебные кабинеты для учащихся 1-10 классов с инвалидностью также оснащены современной мебелью.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Такие же центры откроются до конца года еще в двух городах региона. Центры для детей с аутизмом на 100 мест каждый появятся в Сарыагаше и Туркестане.

Отметим, на сегодняшний день на учете в области состоят 101 405 граждан с инвалидностью, из них 15 тысяч – это дети и подростки. 6736 детей охвачены специальными социальными услугами.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Жителей Алматы, Усть-Каменогорска и Актобе предупредили о неблагоприятных метеоусловиях
Общество
10:02, Сегодня
Жителей Алматы, Усть-Каменогорска и Актобе предупредили о неблагоприятных метеоусловиях
К казахстанцам, находящимся в России, с важной информацией обратилось посольство РК
Общество
09:18, Сегодня
К казахстанцам, находящимся в России, с важной информацией обратилось посольство РК
Родителям школьников перечислили 25,3 млрд тенге из фонда "Всеобуч"
Общество
08:49, Сегодня
Родителям школьников перечислили 25,3 млрд тенге из фонда "Всеобуч"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: