В Туркестанской области открыт реабилитационный центр "Шугыла" на 90 мест

В селе Орангай Сауранского района в канун празднования 30-летия Конституции Республики Казахстан введен в эксплуатацию реабилитационный центр "Шугыла" на 90 мест, предоставляющий специальные социальные услуги.

В церемонии открытия важного социального объекта принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, который поздравил местных жителей и поддержал эту инициативу.

В реабилитационном центре "Шугыла" лечение будут получать дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата в возрасте от трех до 18-ти лет. Стоимость проекта – 3 121,7 млн тенге. Центр рассчитан на 90 мест, из них 60 – стационарные, 30 – полустационарные. Центр оказывает услуги по восьми направлениям – социально-бытовые, медицинские, психологические, трудовые, педагогические, культурные, правовые и социально-экономические.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"От всей души поздравляю вас с 30-летием Конституции Республики Казахстан! В преддверии этого важного праздника в области открывается несколько социальных объектов. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании говорил: "Мы обязаны создавать равные возможности для людей с особыми потребностями". Центр "Шұғыла", несомненно, станет ярким проявлением этих конкретных намерений. Это не просто здание, это место, где зарождается надежда на будущее детей, обретается уверенность для родителей, территория равных возможностей. Подобные центры будут открыты до конца года еще в двух городах области. Поэтому наша главная задача – окрылять мечты каждого ребенка и дарить свет жизни. Уважаемые родители, я верю, что центр "Шұғыла" станет для вас надежной опорой", – сказал Нуралхан Кушеров.

От имени акима области новому центру был подарен музыкальный инструмент (пианино).

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Центр полностью обеспечен современным оборудованием. Здесь оборудованы многофункциональные столы, аппараты прессотерапии, коротковолновой терапии, кабинеты массажа и физиотерапии, а также комнаты Монтессори, сенсорной и психомоторики с различными дидактическими принадлежностями. Также предусмотрены малое футбольное поле, воркаут, летняя сцена, а во внутреннем пространстве – спортивный и актовый залы. Учебные кабинеты для учащихся 1-10 классов с инвалидностью также оснащены современной мебелью.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Такие же центры откроются до конца года еще в двух городах региона. Центры для детей с аутизмом на 100 мест каждый появятся в Сарыагаше и Туркестане.

Отметим, на сегодняшний день на учете в области состоят 101 405 граждан с инвалидностью, из них 15 тысяч – это дети и подростки. 6736 детей охвачены специальными социальными услугами.