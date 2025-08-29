Подросткам в Казахстане напомнили про преступление, за которое можно лишиться свободы до 20 лет

Министерство внутренних дел Казахстана в рамках принципа "Закон и Порядок" продолжает системную работу по противодействию незаконному обороту наркотиков, уделяя особое внимание предотвращению вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МВД сегодня, 29 августа 2025 года, подросткам напомнили, что:

"За распространение наркотиков предусмотрено наказание от 5 до 20 лет лишения свободы".

Согласно предоставленной ведомством информации, с начала текущего года полицией задержано 49 подростков, причастных к наркопреступлениям. Только в августе зафиксировано 6 случаев, включая один за употребление наркотиков:

Так, в области Абай задержаны 16-летний студент колледжа и его 15-летняя знакомая – учащаяся школы. У школьницы при личном досмотре изъяты синтетические наркотики в особо крупном размере. Студент работал так называемым "закладчиком" и пытался спрятать наркотики в сумке школьницы для дальнейшего распространения.

В Шымкенте в разные периоды задержаны двое 17-летних подростков, также занимавшихся закладками наркотиков.

"Такие случаи вызывают серьезную обеспокоенность. МВД обращается к родителям, педагогам и лицам, ответственным за воспитание детей: следите за изменениями в поведении подростков, контролируйте, с кем они общаются и где проводят время, проверяйте мобильные телефоны и мессенджеры на предмет подозрительной переписки, регулярно разговаривайте с детьми о рисках и последствиях наркопотребления". Пресс-служба МВД РК

