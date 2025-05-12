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Общество

МВД: за 4 месяца в Казахстане изъяли 3,5 тонны наркотических веществ

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 07:59 Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел противодействует незаконному обороту наркотиков на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

За четыре месяца выявлено почти 3 тыс. наркоправонарушений, в том числе 828 фактов сбыта. Изъято порядка 3,5 тонны наркотических средств, из них 259 кг синтетики, около 2 тонн марихуаны, 303 кг гашиша.

Пресечена деятельность 83 нарколабораторий. Изъято почти 6 тонн прекурсоров. Ликвидировано 20 организованных преступных групп. Заблокировано более 11 тысяч сайтов с противоправным контентом, а также 12 тысяч банковских карт и счетов на сумму свыше 1 млрд тенге.

Задержано 1783 лица, из них 669 арестовано.

По словам председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияра Мейрхана, в апреле проведен ряд успешных операций. Так, в городе Косшы задержан уроженец Акмолинской области. В ходе обыска автомобиля изъято 6,5 кг синтетических наркотиков. В рамках дальнейших мероприятий задержаны его соучастники – жители Северо-Казахстанской области, у которых изъят еще один килограмм синтетики. В Астане задержан житель Актобе. У него изъято 2,5 кг синтетических наркотиков.

Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Ранее международный наркотрафик с доходом в 2,4 млн долларов ликвидировали сотрудники КНБ.

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Аксинья Титова
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