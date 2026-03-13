Происшествия

В Казахстане изъяли 580 единиц оружия, часть похищена во время январских беспорядков

оружие, изъятие, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 17:17 Фото: polisia.kz
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана проводит системную работу по обеспечению правопорядка, в том числе по изъятию из незаконного оборота оружия и боеприпасов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 марта 2026 года рассказали в пресс-службе ведомства:

"С начала года из незаконного оборота изъято 580 единиц различного оружия, в том числе 63 единицы криминального оружия, из них 49 единиц были похищены в ходе январских событий. Также изъято свыше 2 тыс. боеприпасов".

В МВД уточнили, что с 10 марта в стране проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", в рамках которого активно продолжается работа по выявлению оружия, находящегося в незаконном обороте.

С начала проведения ОПМ из незаконного оборота изъято 105 единиц оружия, более 260 патронов и 13 взрывных устройств. Обнаружено 19 тайников с оружием и боеприпасами. Изъято 6 единиц оружия, похищенных в период январских событий, а также полицейская экипировка, в том числе 1 пистолет, 2 нарезных карабина и 3 гладкоствольных ружья, а также служебные бронежилеты. Жителями страны добровольно сдано 10 единиц оружия.

Отмечается, что проверкой охвачено свыше 5 тыс. владельцев гражданского оружия, из которых более 70 человек привлечены к административной ответственности.

6 марта в Алматинской области сотрудниками Департамента полиции совместно с ДКНБ на окраине Конаева был обнаружен схрон, где изъят карабин, похищенный во время январских событий в Алматы.

11 марта на окраине села Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области сотрудниками криминальной полиции на берегу реки Талас обнаружены и изъяты охотничьи ружья, похищенные во время январских событий в Таразе.

В министерстве напомнили, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности.

"Призываем граждан проявить сознательность и внести свой вклад в обеспечение общественной безопасности, сдав оружие, не имеющее законных оснований для хранения", – добавили в пресс-службе МВД РК.

МВД проводит масштабную проверку служебного оружия в Казахстане

12 февраля 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, усиливающий контроль в сфере оборота оружия.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Схроны оружия и боеприпасов, похищенных во время январских событий, обнаружило МВД
16:51, 04 марта 2025
Схроны оружия и боеприпасов, похищенных во время январских событий, обнаружило МВД
В Казахстане активно изымают незаконное оружие
07:43, 04 февраля 2025
В Казахстане активно изымают незаконное оружие
В Алматы и других городах Казахстана полиция изъяла оружие, похищенное в дни январских беспорядков
08:48, 27 января 2025
В Алматы и других городах Казахстана полиция изъяла оружие, похищенное в дни январских беспорядков
