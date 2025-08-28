#АЭС в Казахстане
Происшествия

Более 11 тонн наркотиков изъято из незаконного оборота с начала 2025 года – МВД РК

люди, пакеты, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 14:03 Фото: polisia.kz
Министерством внутренних дел (МВД) Казахстана в рамках обеспечения принципа "Закон и Порядок" продолжается операция "Қарасора-2025", направленная на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, в особенности фактами культивирования и посевов наркосодержащих растений, сообщает Zakon.kz.

Как заявил 28 августа заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандык Альжанов, в этом году пресечено 4655 уголовных наркоправонарушений.

"Из незаконного оборота изъято свыше 11 тонн наркотиков, в том числе более 1 тонны синтетических веществ. Ликвидировано 11 нарколабораторий по производству синтетики. Изъято 24 тонны химических веществ, в том числе более 6 тонн прекурсоров. Активизирована работа по выявлению фактов наркорекламы: почти в два раза больше выявлено нарушений, возбуждено 105 досудебных производств за рекламу наркотиков. Заблокировано 20 тыс. интернет-ресурсов – веб-сайтов, аккаунтов и иных платформ, распространявших информацию о наркотических и психотропных веществах", – отметил он.

Так, в Жамбылской области задержан 40-летний местный житель, у которого во дворе дома изъяты кусты запрещенного каннабиса. В доме обнаружены и изъяты 144 куста невысушенной и высушенной марихуаны общим весом 240 кг.

Кроме того, в области Улытау задержан гражданин, у которого изъяты марихуана и гашиш общим весом более 20 кг. В Караганде пресечен наркоканал поставки наркотиков из южных регионов. Около железнодорожного вокзала задержан 75-летний гражданин, у которого изъяты гашиш и марихуана весом около 10 кг. Дополнительно при осмотре автомобиля изъято два брикета с марихуаной общим весом около 20 кг.

Работа МВД РК по пресечению незаконного оборота наркотиков и защите здоровья нации будет продолжена.

Ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что за семь месяцев 2025 года выявлено 4655 наркоправонарушений, из которых 2100 относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Отмечалось, что были задержаны 12 лидеров и 48 активных участников ОПГ.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
