Общество

В Сауранском районе Туркестанской области в рамках проекта "Школа будущего" открылась школа на 300 мест

Школа на 300 мест, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 11:03 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В Сауранском районе в преддверии Дня Конституции открылась новая общеобразовательная школа имени Султанбека Кожанова на 300 мест. Она построена в рамках проекта "Школа будущего", который реализуется по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В церемонии принял участие аким области Нуралхан Кушеров. Он поздравил с наступающим 30-летним юбилеем Основного закона и предстоящим Днем знаний.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"В новом учебном году в первый класс примут более 48 тысяч учеников. Ежегодное увеличение числа школьников возлагает на нас большую ответственность. В Сауранском районе в эксплуатацию вводятся три "школы будущего". Этот район отличается своей богатой историей и трудолюбивым народом. Поэтому каждая добрая инициатива здесь, несомненно, поднимает дух народа и служит примером для молодого поколения. Открытие нового учебного заведения на 300 мест, названного в честь деятеля Султанбека Кожанова, – большая радость для жителей сел Ушкайык, Жалантос и Теке. Это поддержка будущего наших детей", – сказал аким области.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В новой школе созданы все условия для получения качественного образования, классы и кабинеты для учителей оборудованы по современным стандартам. Общая площадь двухэтажного здания – 2 гектара. В школе есть актовый зал на 115 мест, мастерские, столовая, библиотека, спортзал и медпункт. Установлены камеры видеонаблюдения. Строительные работы вела компания ТОО "Ныш-Ер" по заказу АО "Samruk-Kazyna Construction".

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Напомним, национальный проект "Школа будущего", инициированный главой государства Касым-Жомартом Токаевым, является важной инвестицией в будущее страны. В рамках проекта в регионе предусмотрено построить 29 "школ будущего". В прошлом учебном году в эксплуатацию было сдано 13 школ, а в новом учебном году планируется сдать еще 16.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Айсулу Омарова
