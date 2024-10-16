В Туркестане введена в эксплуатацию первая школа на 2000 мест в рамках проекта "Комфортная школа"

В Туркестане в преддверии 25 октября – Дня Республики – открылась первая комфортабельная школа на 2000 мест.

В церемонии открытия современной школы, построенной по поручению и поддержке президента страны Касым-Жомарта Токаева, приняли участие аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, ветераны сферы образования и сами школьники.

"По инициативе главы государства на сегодняшний день в стране принят национальный проект "Комфортная школа", строится современный, передовой тип образования. Эта инициатива решит проблему аварийных и трехсменных школ и устранит нехватку ученических мест. В этом году в области ведется строительство 29 комфортабельных школ общей мощностью 17 800 мест. Сегодня мы открыли первую школу. Наша школа — это не просто новое здание. Это место, где созданы идеальные условия для развития и обучения. Будущее нашей страны в руках образованного поколения. Желаю им преуспеть в учебе и достичь высоких высот во всех сферах жизни общества. Сегодня, можно сказать, президент страны осуществил вашу мечту. Теперь ваша задача – хорошо учиться, приобретать новые знания и стать достойными гражданами страны", — сказал аким области Дархан Сатыбалды.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Комфортная школа позволит снизить нагрузку на две школы города. В первую очередь сюда переехали учащиеся школы-лицея №28. В настоящее время 66 педагогов приняты в порядке перевода, 7 педагогов – в конкурсном порядке. По мере пополнения количества учащихся конкурсными процедурами принимаются и другие учителя. Специально отобраны квалифицированные педагоги. Кроме того, были наняты финансовые, хозяйственные работники.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Кабинеты физики, химии, биологии и робототехники в четырехэтажном учебном заведении, построенном на территории нового города Туркестана, оснащены современным оборудованием. Для всестороннего развития обучающихся в школе организованы спортивные залы, мастер-классы, лаборатории и зоны отдыха. Подключен к высокоскоростному интернету. Учащиеся начальных и старших классов учатся в отдельных блоках. В зависимости от возраста детей каждый из блоков укомплектован учебными классами, санузлами, спортивными залами и мини-шкафами. Таким образом, каждый квадратный метр площади в школе использовался эффективно и с пользой. Учебный объект оборудован всеми современными средствами безопасности: турникетами, тревожными кнопками и видеонаблюдением. Для детей с особыми потребностями построены инклюзивные кабинеты, пандусы, скоростные лестницы, специально приспособленные туалеты.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Отметим, что в рамках национального проекта "Комфортная школа", реализуемого по прямому поручению президента, в Туркестанской области строится 29 школ. Кроме того, из областного бюджета и источников средств специального фонда строятся 20 школ и 1 музыкальная школа. Из них четыре уже открылись. Идет строительство остальных школ.

В целом, 14 объектов образования сданы в этом году, строительство 7 школ переходное на следующий год. При вводе в эксплуатацию 50 объектов образования за два года за счет различных проектов и источников финансирования в регионе будут решены вопросы аварийных и трехсменных школ.