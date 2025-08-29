#АЭС в Казахстане
Общество

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в конце лета и первый день осени

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Астане в последние два дня лета и первый день осени 2025 года ожидается дождливая погода, а в Алматы и Шымкенте будет без осадков. Об этом говорится в прогнозе погоды на 30, 31 августа и 1 сентября, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 30 августа: переменная облачность, днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С.
  • 31 августа: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +14+16°С.
  • 1 сентября: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Ветер северо-западный, северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +13+15°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 30 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +33+35°С.
  • 31 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +23+25°С.
  • 1 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 30 августа: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +34+36°С.
  • 31 августа: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С.
  • 1 сентября: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +29+31°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 14:16
Жителей Алматы, Усть-Каменогорска и Актобе предупредили о неблагоприятных метеоусловиях

Ранее синоптики предоставили подробный прогноз погоды по Казахстану на 30, 31 августа и 1 сентября 2025 года. Из него следует, что похолодает даже на юге страны. Подробнее – здесь.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
