Прощай, лето: с 30 августа похолодает даже на юге Казахстана

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз погоды по стране на 30, 31 августа и 1 сентября 2025 года. Согласно данным специалистов, казахстанцев ждет ощутимое похолодание, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно распространенному релизу метеорологов, после теплых дней на территорию Казахстана начинает смещаться западный антициклон.

"Подпитываемый холодными воздушными массами, он принесет существенное понижение температуры воздуха на большей части страны". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

К примеру, на севере и востоке страны в дневные часы столбики термометров опустятся до +12+17°C.

И даже жители южных регионов ощутят приближение осени – ожидается спад жары до +23+28°C.

Только запад Казахстана будет находиться под влиянием теплых воздушных масс из районов Ирана. Там прогнозируют постепенное повышение температуры воздуха до сильной жары +32+37°C.

Ранее жителей Алматы, Усть-Каменогорска и Актобе предупредили о неблагоприятных метеоусловиях.