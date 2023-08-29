Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте
Фото: unsplash
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни лета и первый день осени – с 30 августа по 1 сентября 2023 года? Об этом рассказали специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
В Астане:
- 30 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +19+21°С;
- 31 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +16+18°С;
- 1 сентября – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +15+17°С.
В Алматы:
- 30 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С;
- 31 августа – переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +19+21°С;
- 1 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +20+22°С.
В Шымкенте:
- 30 августа – переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +24+26°С;
- 31 августа – переменная облачность, дождь, ночью временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +21+23°С;
- 1 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +22+24°С.
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