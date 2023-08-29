Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте

Фото: unsplash

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни лета и первый день осени – с 30 августа по 1 сентября 2023 года? Об этом рассказали специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

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