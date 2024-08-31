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Дождь и жара до +32°С: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 31 августа, 1-2 сентября

Дождь и жара до +32°С: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 31 августа, 1-2 сентября, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 12:30 Фото: freepik
О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последний день лета и первые два дня осени – 31 августа и 1-2 сентября 2024 года, корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет".

В Астане:

  • 31 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +16+18°С;
  • 1 сентября – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +11+13°С;
  • 2 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С.

В Алматы:

  • 31 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С;
  • 1 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +28+30°С;
  • 2 сентября – переменная облачность, дождь, днем – временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +16+18°С.

В Шымкенте:

  • 31 августа – небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +30+32°С;
  • 1 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С;
  • 2 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +25+27°С.

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Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане осенью 2024 года, можете узнать по ссылке.

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