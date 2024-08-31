Дождь и жара до +32°С: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 31 августа, 1-2 сентября

Фото: freepik

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последний день лета и первые два дня осени – 31 августа и 1-2 сентября 2024 года, корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет".

Следите за новостями zakon.kz в: