Пропавшего 83-летнего пенсионера нашли в горах области Жетысу

Спасатели с помощью дрона смогли установить местонахождение 83-летнего пенсионера в горах области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что 29 августа 2025 года в области Жетысу, в Панфиловском районе, на участке "Кылдыккарагай", в 35 км от села Сарыбель, были начаты поисковые работы по установлению местонахождения мужчины 1942 года рождения. Он вышел из дома 28 августа и не вернулся.

"Поисковая группа обнаружила мужчину в горной местности, в 15 км от села Сарыбель. Медицинская помощь ему не понадобилась, он был доставлен домой", – поделились в ведомстве.

Спасатели добавили, что поиски облегчил беспилотный летательный аппарат.

