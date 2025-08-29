Пропавшего 83-летнего пенсионера нашли в горах области Жетысу
Фото: скриншот из видео
Спасатели с помощью дрона смогли установить местонахождение 83-летнего пенсионера в горах области Жетысу, сообщает Zakon.kz.
В МЧС РК рассказали, что 29 августа 2025 года в области Жетысу, в Панфиловском районе, на участке "Кылдыккарагай", в 35 км от села Сарыбель, были начаты поисковые работы по установлению местонахождения мужчины 1942 года рождения. Он вышел из дома 28 августа и не вернулся.
"Поисковая группа обнаружила мужчину в горной местности, в 15 км от села Сарыбель. Медицинская помощь ему не понадобилась, он был доставлен домой", – поделились в ведомстве.
Спасатели добавили, что поиски облегчил беспилотный летательный аппарат.
Ранее сообщалось, что на пике Абая туристы перестали выходить на связь при спуске с вершины в сторону ледника Богдановича. На место незамедлительно выдвинулись спасатели с КСП "Туюк-су".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript