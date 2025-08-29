#АЭС в Казахстане
Общество

Пропавшего 83-летнего пенсионера нашли в горах области Жетысу

Пропавшего 83-летнего пенсионера нашли в горах области Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 19:28 Фото: скриншот из видео
Спасатели с помощью дрона смогли установить местонахождение 83-летнего пенсионера в горах области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что 29 августа 2025 года в области Жетысу, в Панфиловском районе, на участке "Кылдыккарагай", в 35 км от села Сарыбель, были начаты поисковые работы по установлению местонахождения мужчины 1942 года рождения. Он вышел из дома 28 августа и не вернулся.

"Поисковая группа обнаружила мужчину в горной местности, в 15 км от села Сарыбель. Медицинская помощь ему не понадобилась, он был доставлен домой", – поделились в ведомстве.

Спасатели добавили, что поиски облегчил беспилотный летательный аппарат.

Ранее сообщалось, что на пике Абая туристы перестали выходить на связь при спуске с вершины в сторону ледника Богдановича. На место незамедлительно выдвинулись спасатели с КСП "Туюк-су".

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Полицейские помогли иностранцу, который потерял документы в Шымкенте
Общество
19:16, Сегодня
Полицейские помогли иностранцу, который потерял документы в Шымкенте
Полицейские не смогли пройти мимо котенка на дереве в Усть-Каменогорске
Общество
18:47, Сегодня
Полицейские не смогли пройти мимо котенка на дереве в Усть-Каменогорске
Отдельный чат для чиновников хотят создать в мессенджере Aitu
Общество
18:46, Сегодня
Отдельный чат для чиновников хотят создать в мессенджере Aitu
