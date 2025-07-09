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Происшествия

58-летнюю туристку спасли на горе Болектау

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 21:01 Фото: пресс-служба МЧС РК
9 июля в Акмолинской области в Бурабайском районе на горе Болектау спасатели МЧС оказали помощь 58-летней женщине. Из-за повышенного давления она не смогла самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.

Спасатели спустили женщину и передали ее бригаде скорой медицинской помощи.

МЧС просит соблюдать меры безопасности на горе. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112!

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее серфер чуть не лишился руки из-за акулы в популярном туристическом месте.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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