День Конституции в Алматинской области: награды, новые школы и индустриальные проекты

В Алматинской области прошли мероприятия, приуроченные к 30-летию Конституции Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Аким области Марат Султангазиев принял участие в торжественной церемонии и вручил жителям региона государственные награды. Так, шесть граждан были удостоены юбилейной медали "30 лет Конституции Казахстана", девять человек получили Почетные грамоты акима области, еще 13 – Благодарственные письма.

Фото: акимат Алматинской области

В рамках рабочей поездки глава региона посетил областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, расположенный в городе Конаев. Сегодня в центре проживают 24 воспитанника. Из них четверо в этом году поступают в колледж, двое – дошкольного возраста и посещают детский сад, в школу ходят 18 детей. Для подвоза воспитанников к учебным заведениям используется собственный автобус центра.

Фото: акимат Алматинской области

Марат Султангазиев также ознакомился с реализацией масштабного проекта в индустриальной зоне "Кайрат". Здесь ТОО "Almaty Guangjin Investment Management Consulting" ведет строительство производственных и административных объектов общей площадью 300 тысяч кв. метров.

Проект реализуется на территории 177 гектаров, объем инвестиций составляет 750 млн долларов США. К 2028 году планируется создать около 3 тысяч рабочих мест, годовой товарооборот достигнет 1,3 млрд долларов, из которых 900 млн будет обеспечено за счет экспорта.

В настоящее время ведутся работы по инженерной инфраструктуре и строительству внутренних дорог. На первом этапе планируется возведение 80 тысяч кв. м производственных площадей и 20 тысяч кв. м административных зданий. Аким подчеркнул, что индустриальная зона станет одним из ключевых промышленных центров Алматинской области.

В Карасайском районе глава региона ознакомился с благоустройством улицы Абылай хан в городе Каскелен. Работы ведутся поэтапно, учитывая плотную застройку и скопление торговых объектов. Общая стоимость проекта – 1,176 млрд тенге. В 2025 году предусмотрено финансирование в размере 492 млн тенге.

"Со стороны области поддержка есть, но от вас требуется качественное и своевременное выполнение работ. Важно прислушиваться к предложениям жителей и грамотно организовать процесс", – отметил аким, обратившись к подрядным организациям.

По его словам, в этом районе до конца года планируется открыть ресурсный центр, а парк молодежи будет сдан в эксплуатацию уже к концу текущего года.

Особое внимание Марат Султангазиев уделил вопросам общественной безопасности. В рамках государственно-частного партнерства в Карасайском районе установлены 1075 камер видеонаблюдения и 52 интеллектуальных аппаратно-программных комплекса.

Только в Каскелене действуют 252 камеры и 24 интеллектуальных комплекса, оснащенных функциями распознавания лиц, выявления оставленных предметов и контроля скопления людей. Все данные поступают в оперативный центр полиции района, где ведется круглосуточный мониторинг.

В Талгарском районе аким области посетил село Тонкерис, где открылось новое здание школы на 600 мест. Строительство велось с 2023 по 2025 год в рамках проекта "Школа будущего". Трехэтажное здание площадью 8,8 тыс. кв. м включает 281 учебный кабинет, столовую на 176 мест и актовый зал на 138 мест. Общая стоимость проекта – 5,324 млрд тенге.

Фото: акимат Алматинской области

Фото: акимат Алматинской области

Рабочая поездка акима показала, что в регионе последовательно развиваются социальная инфраструктура, промышленный сектор и система общественной безопасности, что в конечном счете направлено на повышение качества жизни жителей Алматинской области.