Более 130 полицейских в Алматинской области наградили медалями и грамотами

Ко Дню Конституции в Департаменте полиции Алматинской области прошло торжественное мероприятие. Открывая праздничное заседание, поздравил ветеранов и личный состав с наступающим государственным праздником, сообщает Zakon.kz.

28 лет назад на всеобщем референдуме был принят основной закон страны. За этот период органы внутренних дел стали надежной защитой конституционных прав и свобод граждан. Уверен, что все мы приложим максимум усилий в обеспечение правопорядка, поддержаний стабильности и защите конституционных прав наших граждан.







"По традиции в честь праздника отличившиеся сотрудники полиции были награждены медалями, грамотами и благодарственными письмами. Приказом министра внутренних дел РК, а также моим приказом за добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе ряду сотрудников Департамента вручены грамоты и медали, а также нагрудные знаки "Ішкі істер органдарының үздігі", – сообщил начальник ДП Алматинской области, полковник полиции Бауржан Аленов.

В общей сложности, были поощрены 136 страж правопорядка. Не остались без внимания наши ветераны и общественные деятели, которые не остаются в стороне от проблем и принимают активное участие в развитии нашего государства.