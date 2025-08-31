#АЭС в Казахстане
Общество

Более 10 тысяч зрителей собрались в Алматы на праздничном концерте в честь Дня Конституции

День Конституции в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 09:56 Фото: акимат Алматы
В Алматы на площади Абая состоялся четырехчасовой праздничный концерт, посвященный 30-летию Конституции Республики Казахстан. Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна, сообщает Zakon.kz.

Вечер на площади Абая отличался особой атмосферой единства и торжественного настроения. С первых минут концерта зрители не оставались в стороне: многие подпевали артистам, поддерживали каждое выступление аплодисментами и возгласами "Браво!". Знакомые и любимые несколькими поколениями песни подхватывали тысячи голосов, сливающихся в единое звучание.

Фото: акимат Алматы

На концерт многие пришли семьями – родители с детьми, бабушки и дедушки, молодежь с друзьями. Каждый из них с радостью разделил этот праздник со своими близкими.

Фото: акимат Алматы

Концертная программа стала встречей разных поколений артистов. Народные артисты, оперные исполнители, домбристы, молодые звезды эстрады, танцевальные коллективы и этно-ансамбли подарили зрителям незабываемые эмоции.

Фото: акимат Алматы

На сцене в этот вечер выступили: Роза Рымбаева, Тамара Асар, Жанар Айжанова, Айгуль Косанова, Жамиля Серкебаева, Молдир Ауелбекова, квартет IL Canto, группа "МузАрт Life", Али Окапов, Temirlan & Yernat, Зарина Алтынбаева, Толеген Рахымбаев, Муса Сапарали, Игорь Благодарный, Диана Шарапова, Рустем Нуржигит, Акбота-Нур Сейтмагамбет, Инжу Ануарбек, Максат Базарбаев, Димаш Даулетов, Октем Алтаев, Лара Рысбай, Асхат Таргын, Бейбитгуль Нурымхожина, дуэт "Аркайым", Абик Жексен, Даурен Байбори, Талгат Кузембаев, Ерназар Жубан, а также фольклорно-этнографический ансамбль ASU, этно-ансамбль "Сазген сазы" и эстрадно-симфонический оркестр AL Jazz Symphony и другие артисты.

Фото: акимат Алматы

Особым подарком для публики стало выступление театра "Жаңа ғасыр", который под открытым небом представил спектакль "Алматы – махаббатым" и вызвал восторг у зрителей.

Фото: акимат Алматы

Праздничный концерт завершили хедлайнеры вечера – Yenlik и Кайрат Нуртас. В целом мероприятие посетили более 10 тысяч зрителей.

Андрей Дюсупов
