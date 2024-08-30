Праздничный концерт ко Дню Конституции пройдет в Алматы

Праздничный концерт "Ата заң – Тәуелсіздік тірегі" в честь Дня Конституции состоится в Алматы 30 августа в 19:00 на площади имени Абая перед Дворцом Республики, сообщает Zakon.kz.

"Жители и гости города под открытым небом на большом экране смогут увидеть исторические кадры с момента принятия Конституции, а также послушать популярные композиции в исполнении известных артистов казахстанской эстрады", – рассказали в акимате мегаполиса.

На концерте выступят Роза Рымбаева, Беркут и Аиша, ADAM, TURAR, Куандык Рахым, Гадилбек Жанай, Диана Исмаил, Толеген Рахымбаев, группы JCS, NAZAR и другие.

Кроме того, в программе ожидается зрелищное выступление этно-фольклорного коллектива Hassak и группы Алдаспан, основанное на инструментальной музыке.

30 августа 2024 года главному закону нашей страны исполняется 29 лет. В честь такого события при пятидневной рабочей неделе соотечественники отдыхают три дня подряд, по 1 сентября включительно. Zakon.kz вспоминает, какой путь прошла Конституция от своего принятия до современности.

