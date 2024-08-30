Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Праздничный концерт ко Дню Конституции пройдет в Алматы

концерт, выступления, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 09:52 Фото: pixabay
Праздничный концерт "Ата заң – Тәуелсіздік тірегі" в честь Дня Конституции состоится в Алматы 30 августа в 19:00 на площади имени Абая перед Дворцом Республики, сообщает Zakon.kz.
"Жители и гости города под открытым небом на большом экране смогут увидеть исторические кадры с момента принятия Конституции, а также послушать популярные композиции в исполнении известных артистов казахстанской эстрады", – рассказали в акимате мегаполиса.

На концерте выступят Роза Рымбаева, Беркут и Аиша, ADAM, TURAR, Куандык Рахым, Гадилбек Жанай, Диана Исмаил, Толеген Рахымбаев, группы JCS, NAZAR и другие.

Кроме того, в программе ожидается зрелищное выступление этно-фольклорного коллектива Hassak и группы Алдаспан, основанное на инструментальной музыке.

30 августа 2024 года главному закону нашей страны исполняется 29 лет. В честь такого события при пятидневной рабочей неделе соотечественники отдыхают три дня подряд, по 1 сентября включительно. Zakon.kz вспоминает, какой путь прошла Конституция от своего принятия до современности.

Читайте также

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы
В Алматы в связи с ремонтом перекроют участки улицы Калдаякова
Луна, суперлуние,
Когда казахстанцы смогут увидеть самое крупное суперлуние в 2024 году
Ключи от новых квартир, ключи от новой квартиры, новая квартира, жильцы новых квартир
Участковому инспектору подарили квартиру в Семее
Андрей Дюсупов
Интересное Алматы 2024 год Концерты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
На жалобы казахстанцев о "нарисованной" зарплате в 400 тысяч тенге ответил глава Нацбанка
Количество зашкаливает: Игорь Крутой показал звезд, которые выступили на &quot;Новой волне&quot;
Количество зашкаливает: Игорь Крутой показал суперзвезд, которые исполнили свои хиты на "Новой волне"
АФМ объявило в международный розыск уроженку Ташкента
АФМ объявило в международный розыск уроженку Ташкента
Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, микрозайм, кредит, оплата, платеж, займ, микрокредит, долг, долги
Казахстанский банк прекратил работу с системой переводов в РФ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: