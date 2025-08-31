120 000 зрителей и новый рекорд страны: грандиозный концерт ко Дню шахтера отгремел в Караганде

Вечером, 30 августа 2025 года, площадь Независимости в Караганде собрала невероятное количество людей – такого масштабного концерта город еще не видел, сообщает Zakon.kz.

В честь Дня Шахтера компания Qarmet устроила грандиозное музыкальное шоу, которое стало настоящим событием не только для Караганды, но и для всей страны.

Фото: Qarmet

На сцену вышли одни из самых любимых артистов современности – AYAU, SADRADDIN, Ирина Кайратовна и впервые выступившая в регионе звезда – Zivert. Их выступления объединили тысячи голосов, эмоций и сердец.

"Караганда, добрый вечер! Это самое большое количество человек, перед которыми я выступала. Я просто в шоке! Рада всех вас видеть. Сегодня здесь, вместе с вами, в Караганде, мы хотим поздравить вас с этим замечательным праздником – Днем шахтера!", – поздравила со сцены шахтеров региона Zivert.

Фото: Qarmet

Концерт стал рекордным по числу гостей: по предварительным оценкам, он собрал более 120 000 тысяч человек, что является самым большим количеством зрителей за всю историю массовых мероприятий не только в Караганде, но и в целом страны.

Фото: Qarmet

Казахстанская группа Ирина Кайратовна, выступая, подчеркнули успех компании Qarmet, отметив запуск газа на предприятие впервые за 80 лет:

"Вы наверное в курсе, но я со сцены сообщу еще раз. Газ пошел, пацаны! В Темиртау за 80 лет металлургическом комбинате запустили впервые природный газ! Это действительно повлияет на экологию региона. Мы поздравляем жителей региона и компанию Qarmet за эту экологическую миссию. Газ пошел, только хорошие новости в Казахстане, "Кайрат" прошел в лигу чемпионов, с Днем шахтера Караганда!", – выступили со сцены исполнители.

Фото: Qarmet

Qarmet также объявили о розыгрыше новых игровых приставок Sone PlayStation 5 среди зрителей концерта. Условия самые простые: подписаться на официальную страницу Instargram @qarmetpress, под постом о розыгрыше отметить двух друзей и опубликовать stories или публикацию с концерта. Итоги будут подведены рандомайзером 2 сентября на странице компании.

Фото: Qarmet

Этот вечер стал не просто культурным событием – он стал актом уважения к шахтерскому труду, символом единства, гордости и силы. Подарком от Qarmet всем, кто создает будущее под землей, и всем, кто разделяет этот праздник.

Фото: Qarmet

Фото: Qarmet

Финальным аккордом вечера стал роскошный праздничный фейерверк, озаривший ночное небо ночной Караганды и подаривший зрителям незабываемые эмоции.