Полицию Алматы перевели на усиление

12 декабря в Алматы под председательством начальника Департамента полиции (ДП) города, генерал-майора полиции Арыстангани Заппарова состоялся единый развод комплексных сил полиции, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие провели в рамках перехода на усиленный вариант несения службы, введенный в канун праздничных дней для повышения уровня общественной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции, генерал Заппаров поставил перед личным составом ключевые задачи – обеспечить правопорядок, усилить профилактическую работу и оперативно реагировать на любые правонарушения. Особое внимание уделено патрулированию мест массового пребывания людей, безопасности дорожного движения, профилактике подростковой преступности и правонарушений в сфере альтернативного транспорта.

"Мы переходим на усиленный вариант несения службы, чтобы гарантировать спокойствие горожан в праздничные дни. Задачи полиции неизменны – Закон и порядок. Каждый сотрудник должен работать ответственно, внимательно и принципиально. От вашей службы зависит безопасность людей, и любые правонарушения должны быть выявлены и пресечены своевременно", – подчеркнул Арыстангани Заппаров.

В Алматы стартовало оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок": усилены пешие и автопатрули, задействованы кинологические расчеты, подразделения Управления административной полиции, УОБ и оперативные службы.

Полиция Алматы призывает соблюдать нормы законодательства, быть внимательными и незамедлительно сообщать о любых правонарушениях или подозрительных ситуациях.

