Сенат вернул в Мажилис закон о банках

Депутаты Сената на пленарном заседании 25 декабря 2025 года вернули в Мажилис закон "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Сергей Карплюк отметил, что закон разработан в целях обеспечения стабильности и устойчивости банковской системы.

"В рамках укрепления финансовой стабильности и формирования современной нормативной базы законом предусмотрено повышение стандартов корпоративного управления через установление дополнительных квалификационных требований к руководящему составу банков по вопросам управления рисками, внутреннего аудита и комплаенс-контроля. Усиливается роль института независимых директоров, к которым предъявлены дополнительные требования и ограничен срок пребывания в должности", – сообщил он.

Предусмотрен ежегодный мониторинг соблюдения критериев независимости. Также расширяются области применения регулятором мотивированного суждения.

"В целях ускорения возврата активов в экономический оборот устанавливается ограничение на срок нахождения взысканного имущества на балансе банков", – добавил сенатор.

В целях стимулирования конкуренции в банковском секторе предусматривается введение базовой и универсальной видов лицензий, которые различаются по объему разрешенных операций и уровню регуляторных требований.

Для стимулирования развития исламского финансирования традиционным банкам разрешается осуществлять исламские банковские операции в рамках существующей лицензии и получения дополнительной лицензии на осуществление исламских банковских операций.

"Такой подход позволит банкам предоставлять исламские финансовые услуги без необходимости создания отдельного юридического лица, при этом обеспечивая соблюдение принципов шариата. Также обязательным условием является организационное и учетное обособление исламской деятельности от иной деятельности банков", – подчеркнул депутат.

По его словам, в ходе обсуждения закона возникла необходимость внесения изменений и дополнений в принятый Мажилисом закон по следующим основным направлениям:

уточнение требований по соблюдению пруденциальных нормативов и лимитов при переходе (переоформлении) банка с базовой банковской лицензией в банк с универсальной банковской лицензией;

уточнение правомочности фондовых бирж и клиринговых организаций в части выполнения указаний физических и юридических лиц по платежам и переводам денег;

установление права филиала исламского банка – нерезидента РК осуществлять определенную инвестиционную деятельность;

дополнение причин оставления без рассмотрения банками обращений заявителей случаями отсутствия в обращении индивидуального идентификационного номера или бизнес-идентификационного номера;

распространение требований по банковской тайне на государственное казначейство и органы государственного казначейства;

установление дополнительных случаев, когда не допускается установление временного ограничения на распоряжение имуществом, ограничений на совершение сделок и иных операций с имуществом, наложение ареста на деньги и другое имущество физического или юридического лица, находящиеся на банковских счетах;

регламентация целей внедрения витрины данных, перечня информации, который она должна содержать, а также расширение круга лиц, обязанных защищать персональные данные и соблюдать банковскую тайну. Перенос срока введения в действие норм о витрине данных с 1 июня 2026 года на 1 января 2027 года;

уточнение источника средств, предназначенных для урегулирования неплатежеспособного системно значимого банка.

В этой связи Сенат рекомендовал не одобрить отдельные статьи закона и возвратить его в Мажилис с предложением новой редакции указанных статей закона.

24 декабря 2025 года сообщалось, что в рамках данного закона предполагается формирование единого и последовательного механизма досудебного урегулирования споров между потребителями и финансовыми организациями за счет создания Единой службы финансового омбудсмана.