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Законодательство РК

В Казахстане хотят по-новому рассчитывать тарифы на газ

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 10:47 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 19 июня приняли в работу проект закона по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

О поправках по вопросам газовой отрасли рассказал депутат Мажилиса Едил Жанбыршин.

"Национальный оператор по газовой отрасли будет согласовывать задания на проектирование строительства объектов единой системы снабжения товарным газом и их проектно-сметную документацию. А также осуществлять техническое сопровождение проектов строительства объектов единой системы снабжения товарным газом, финансируемых из госбюджета. Кроме того, стимулировать бережливое употребление газа, обеспечение прозрачности и автоматизации учета газа при его продаже на внутреннем рынке. Государственное регулирование деятельности частных газораспределительных организаций и внедрение новых методов тарифообразования", – озвучил Едил Жанбыршин.

Ранее стало известно, что в Казахстане планируют пересмотреть цены на сжиженный газ из-за нерентабельности его производства.

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