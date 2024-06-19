В Казахстане хотят по-новому рассчитывать тарифы на газ

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 19 июня приняли в работу проект закона по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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