Политика

В Астане состоялось совместное заседание палат Парламента

Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 11:34 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов 2 сентября 2025 года открыл четвертую сессию Парламента Казахстана восьмого созыва на совместном заседании палат, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в настоящее время проходит официальный визит главы государства Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику.

"Позвольте мне, как председателю Мажилиса Парламента, по поручению президента Республики Казахстан объявить четвертую сессию Парламента Республики Казахстан восьмого созыва открытой. 8 сентября состоится совместное заседание палат Парламента. На нем наш президент по ежегодной традиции огласит Послание народу и поставит перед нами новые задачи", – озвучил Ерлан Кошанов.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя Си Цзиньпина с 30 августа по 3 сентября 2025 года посетит с визитом КНР. Позднее, 8 сентября, на совместном заседании палат Парламента глава государства выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
