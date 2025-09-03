Комитет промышленной безопасности МЧС проверил ход ликвидации последствий аварии на руднике "Жомарт"

Председатель Комитета промышленной безопасности МЧС РК Рашид Дубаев и председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев проверили ход реализации плана по ликвидации последствий аварии на руднике "Жомарт".

В ходе осмотра им продемонстрировали пробуренные технические скважины для прогнозирования и дегазации. Для этого использована буровая установка RHINO. Сначала она пробуривает пилотную скважину диаметром 380 мм, а затем при помощи расширителя увеличивается до 2,5 м. Такую скважину позволяет использовать ее для прокладки труб и кабелей, а также для вентиляции.

Фото: Казахмыс

Представителей Комитета ознакомили с установленными стационарными датчиками, которые автоматически отключают электрооборудование при превышении предельно допустимой концентрации газа.

В присутствии посетителей были проведены замеры по всем скважинам. Результаты замеров газоанализаторами "Спутник-М1" показали отсутствие газов в рудничной атмосфере. Помимо этого, каждый работник рудника обеспечен ручным газоанализатором и датчиками позиционирования. Данные с геометок напрямую передаются в ДЧС области Ұлытау и Комитет промышленной безопасности для отслеживания перемещения шахтеров и техники на местах работы.

Фото: Казахмыс

На шахтопроходческом тресте имени Г. Омарова построен специальный вентиляционный ход. Он соединил панель 37 восток с нижним транспортным штреком в районе аварийного участка. В дальнейшем этот ход будет использоваться для подачи свежего воздуха и установки трубы для откачки воды.

По итогам визита председатель Комитета промышленной безопасности МЧС РК положительно оценил проведенные работы и подчеркнул необходимость строгого соблюдения утвержденного плана дальнейших мероприятий.

Фото: Казахмыс

В данный момент на руднике "Жомарт" продолжаются научно-исследовательские работы, привлечены ведущие научные и инженерные организации, проведен комплекс глубоких исследований, внедрены системы мониторинга и контроля, разработаны технические решения, согласованные с государственными надзорными органами.