#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
503.61
524.96
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
503.61
524.96
5.58
Право

Создана правительственная комиссия по расследованию причин аварии в шахте рудника "Жомарт"

Госслужба, планшеты, детали, заседание, совещание, зал заседаний, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 12:06 Фото: senate.parlam.kz
Распоряжением премьер-министра от 18 февраля 2025 года создана Правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на территории шахты рудника "Жомарт" ТОО "Корпорация "Казахмыс" в области Улытау, сообщает Zakon.kz.

"Образовать правительственную комиссию по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на территории шахты рудника "Жомарт" ТОО "Корпорация "Казахмыс" в области Улытау", – говорится в документе.

В состав правительственной комиссии включены:

  • Бозумбаев Канат Алдабергенович – заместитель премьер-министра РК, председатель.
  • Аринов Чингис Сайранович – министр по чрезвычайным ситуациям РК, заместитель председателя.
  • Рыспеков Дастан Адаевич – аким области Улытау.
  • Аленов Бауржан Толегенович – первый заместитель министра внутренних дел РК.
  • Сарбасов Акмади Адилович – первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК.
  • Нурлыбаев Ержан Шакирович – вице-министр здравоохранения РК.
  • Шархан Иран Шарханович – вице-министр промышленности и строительства РК.
  • Дубаев Рашид Култаевич – и.о. председателя Комитета промышленной безопасности МЧС РК.
  • Нуриев Нурахмет Канатович – председатель правления товарищества с ограниченной ответственностью "Корпорация "Казахмыс".

Комиссии предписано незамедлительно приступить к работе, обеспечить всестороннее расследование причин аварии, принять меры по оценке причиненного ущерба, оказанию первоочередной помощи пострадавшим и семьям погибших.

Председателю комиссии Канату Бозумбаеву доложить о результатах расследования причин аварии и принятых мерах по оценке причиненного ущерба, оказанию первоочередной помощи пострадавшим и семьям погибших.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 12:06
Трагедия на руднике в Улытау: названа предварительная причина
, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 12:06

17 февраля 2025 года в области Улытау на руднике "Жомарт" корпорации "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. Ночью 18 февраля были обнаружены тела шести работников рудника "Жомарт". Позже найдено тело еще одного шахтера.

По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 277 "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" УК РК.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
В Казахстане обновили правила ведения Единой системы государственных кадастров природных ресурсов
Право
11:26, Сегодня
В Казахстане обновили правила ведения Единой системы государственных кадастров природных ресурсов
В реестр госуслуг добавили новые услуги по лицензированию
Право
10:49, Сегодня
В реестр госуслуг добавили новые услуги по лицензированию
Меняются правила для бесплатной учебы за рубежом для победителей международных олимпиад
Право
10:35, Сегодня
Меняются правила для бесплатной учебы за рубежом для победителей международных олимпиад
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: