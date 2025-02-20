Создана правительственная комиссия по расследованию причин аварии в шахте рудника "Жомарт"

Распоряжением премьер-министра от 18 февраля 2025 года создана Правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на территории шахты рудника "Жомарт" ТОО "Корпорация "Казахмыс" в области Улытау, сообщает Zakon.kz.

"Образовать правительственную комиссию по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на территории шахты рудника "Жомарт" ТОО "Корпорация "Казахмыс" в области Улытау", – говорится в документе.

В состав правительственной комиссии включены:

Бозумбаев Канат Алдабергенович – заместитель премьер-министра РК, председатель.

Аринов Чингис Сайранович – министр по чрезвычайным ситуациям РК, заместитель председателя.

Рыспеков Дастан Адаевич – аким области Улытау.

Аленов Бауржан Толегенович – первый заместитель министра внутренних дел РК.

Сарбасов Акмади Адилович – первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК.

Нурлыбаев Ержан Шакирович – вице-министр здравоохранения РК.

Шархан Иран Шарханович – вице-министр промышленности и строительства РК.

Дубаев Рашид Култаевич – и.о. председателя Комитета промышленной безопасности МЧС РК.

Нуриев Нурахмет Канатович – председатель правления товарищества с ограниченной ответственностью "Корпорация "Казахмыс".

Комиссии предписано незамедлительно приступить к работе, обеспечить всестороннее расследование причин аварии, принять меры по оценке причиненного ущерба, оказанию первоочередной помощи пострадавшим и семьям погибших.

Председателю комиссии Канату Бозумбаеву доложить о результатах расследования причин аварии и принятых мерах по оценке причиненного ущерба, оказанию первоочередной помощи пострадавшим и семьям погибших.

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17 февраля 2025 года в области Улытау на руднике "Жомарт" корпорации "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. Ночью 18 февраля были обнаружены тела шести работников рудника "Жомарт". Позже найдено тело еще одного шахтера.

По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 277 "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" УК РК.