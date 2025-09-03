Дожди, заморозки и +38°С: резкие изменения погоды накроют Казахстан в ближайшие дни

Атмосферные фронтальные разделы вызовут неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана. Об этом заявили синоптики РГП "Казгидромет", предоставив прогноз погоды по стране на 4, 5 и 6 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным метеорологов, ожидаются дожди с грозами.

К примеру, 4-5 сентября на западе, 5-6 сентября на северо-западе страны прогнозируются сильные дожди с градом и шквалистым ветром.

Тем временем на юге, юго-востоке, в центре, 5-6 августа на востоке республики под влиянием отрога антициклона ожидается ясная погода без осадков.

"По республике прогнозируется усиление ветра, в северной половине страны в ночные и утренние часы – туманы". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Что касается температурного фона, то он будет следующим.

На востоке, 5 сентября на северо-востоке, 4-5 сентября в центре страны в ночные часы столбики термометров опустятся до +2+10°С, на поверхности почвы заморозки до -2°С.

Дневные температуры в западных регионах понизятся от +18+33°С до +15+27°С.

В северных областях ожидается повышение от +17+28°С до +25+30°С.

В центре Казахстана повышение от +20+32°С до +25+35°С.

На востоке страны основной фон температуры +12+25°С.

На юге ожидается колебание температур от +30+35°С до +33+38°С, на юго-востоке Казахстана повышение от +22+30°С, в горных районах +12+17°С до +28+33°С, в горных районах +18+23°С.

Немного ранее казахстанцам рассказали, чего ожидать от сентября, октября и ноября 2025 года. Подробнее ознакомиться с прогнозом на осень можно по этой ссылке.

