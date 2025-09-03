#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
539.55
627.55
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
539.55
627.55
6.7
Общество

Дожди, заморозки и +38°С: резкие изменения погоды накроют Казахстан в ближайшие дни

погода на 4-6 сентября, Казгидромет, Казахстан, погода, дожди, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 12:20 Фото: pexels
Атмосферные фронтальные разделы вызовут неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана. Об этом заявили синоптики РГП "Казгидромет", предоставив прогноз погоды по стране на 4, 5 и 6 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным метеорологов, ожидаются дожди с грозами.

К примеру, 4-5 сентября на западе, 5-6 сентября на северо-западе страны прогнозируются сильные дожди с градом и шквалистым ветром.

Тем временем на юге, юго-востоке, в центре, 5-6 августа на востоке республики под влиянием отрога антициклона ожидается ясная погода без осадков.

"По республике прогнозируется усиление ветра, в северной половине страны в ночные и утренние часы – туманы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Что касается температурного фона, то он будет следующим.

  • На востоке, 5 сентября на северо-востоке, 4-5 сентября в центре страны в ночные часы столбики термометров опустятся до +2+10°С, на поверхности почвы заморозки до -2°С.
  • Дневные температуры в западных регионах понизятся от +18+33°С до +15+27°С.
  • В северных областях ожидается повышение от +17+28°С до +25+30°С.
  • В центре Казахстана повышение от +20+32°С до +25+35°С.
  • На востоке страны основной фон температуры +12+25°С.
  • На юге ожидается колебание температур от +30+35°С до +33+38°С, на юго-востоке Казахстана повышение от +22+30°С, в горных районах +12+17°С до +28+33°С, в горных районах +18+23°С. 

Немного ранее казахстанцам рассказали, чего ожидать от сентября, октября и ноября 2025 года. Подробнее ознакомиться с прогнозом на осень можно по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Глава МВД прокомментировал розыск экс-главного транспортного прокурора страны
Общество
13:23, Сегодня
Глава МВД прокомментировал розыск экс-главного транспортного прокурора страны
Полная тонировка авто и снижение скорости: озвучена позиция МВД
Общество
13:23, Сегодня
Полная тонировка авто и снижение скорости: озвучена позиция МВД
Раскрыт один из самых распространенных способов мошенничества: предупреждение для казахстанцев
Общество
12:35, Сегодня
Раскрыт один из самых распространенных способов мошенничества: предупреждение для казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: