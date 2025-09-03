#АЭС в Казахстане
Общество

Осень-2025 в Казахстане: где ждать тепла, где холода и когда пойдут дожди

осень, прогноз, погода, три месяца, Казахстан, Казгидромет, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 10:25 Фото: pexels
Казахстанцам предоставили прогноз на осень. Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, чего ожидать от сентября, октября и ноября 2025 года. Специалисты также напомнили, что прогноз носит консультативный характер и уточняется по мере приближения сезона, сообщает Zakon.kz.

Так, в сентябре на большей части территории Казахстана ожидается средняя температура воздуха близкая к климатической норме с локальными отклонениями: в западных регионах – теплее, а на востоке – немного прохладнее.

Норма: +10+16°С на большей части РК, +17-21°С – в южной половине страны, +4-9°С – в горных районах юго-востока и востока республики).

В октябре увеличивается вероятность заморозков, средняя месячная температура воздуха прогнозируется около нормы на большей части территории республики, выше нормы на 1°С ожидается на западе, юге, юго-востоке страны.

Норма: +3-9°С на большей части РК, +10-14°С – на юге, юго-западе страны, -1 – +2°С – в горных районах юго-востока и востока республики).

В ноябре на большей части территории республики температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2°С, лишь на крайнем юге и юго-востоке страны – около нормы.

Норма: -7 – +1°С на большей части Казахстана, +2+7°С – на юге страны.

Также метеорологи подчеркивают, что осенью количество осадков в целом прогнозируется преимущественно около многолетних значений.

Однако в разрезе областей их распределение ожидается неравномерным:

  • в сентябре осадков прогнозируется около нормы на большей части республики, меньше нормы – в Мангистауской, в области Улытау, в Кызылординской области, на большей части Туркестанской, на крайнем юге Актюбинской, Костанайской областей, на западе Карагандинской, на северо-западе Жамбылской областей. Норма: 1-24 мм на большей части РК, 25-42 мм в отдельных районах запада, севера, востока и юго-востока страны, 50-56 мм – в горных районах востока республики;
  • в октябре в большинстве областей осадки ожидаются близкой к многолетней норме, больше нормы – в северо-западной части, в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока республики Норма: 6-24 мм на большей части страны, 25-49 мм – на большей части севера, востока, юго-востока Казахстана, в отдельных районах запада, центра, юга республики, 50-64 мм в горных районах юга, юго-востока и востока республики;
  • в ноябре осадков предполагается около нормы на большей территории страны, меньше нормы – на большей части юго-запада, центра, востока, юга страны, на севере Алматинской области и области Жетысу. норма: 9-24 мм на большей части страны, 50-82 мм – в отдельных районах юга, юго-востока РК.

Подробно о погоде в Казахстане на 3 сентября 2025 года можно прочитать по этой ссылке.

Анастасия Московчук
