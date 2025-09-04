#АЭС в Казахстане
Общество

В Костанайской области открылась уникальная школа на 1 200 мест

Школа на 1200 мест, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 12:00 Фото: акимат Костанайской области
С участием акима Костанайской области Кумара Аксакалова в Рудном прошло открытие школы на 1 200 мест с государственным и русским языком обучения.

Школа построена в рамках меморандума о сотрудничестве с Eurasian Resources Group (ERG), вложившей 8 млрд тенге в данный проект, и полностью оборудована в соответствии с современными требованиями.

В своем приветственном слове аким области отметил:

"Глава государства всегда подчеркивает, что школа – это священный очаг знаний и воспитания, а качественное образование является главным приоритетом социальной политики. Сегодня мы открываем в Рудном современную школу на 1 200 мест – это результат совместных усилий государства и бизнеса. Новое образовательное учреждение соответствует всем современным требованиям, дает детям возможность получать качественные знания, развиваться в спорте и творчестве. Уверен, что эта школа станет прочной основой для воспитания честности, трудолюбия, патриотизма и гражданской ответственности у подрастающего поколения".

Фото: акимат Костанайской области

Теплые пожелания прозвучали от председателя совета директоров, главного исполнительного директора ERG Ибрагимова Шухрата Ибрагимова и от директора департамента Министерства просвещения РК Булбул Елеусиновой, отметивших значимость первого за многие годы открытия школы в городе горняков.

"Мы гордимся тем, что этот проект стал частью национальной инициативы в рамках проекта "Келешек мектептері", которую запустил президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев. Как сказал выдающийся ученый, первый академик Академии наук Казахстана, человек, внесший огромный вклад в развитие отечественной геологии и науки Каныш Сатпаев: "Будущее в руках молодежи. Но в это будущее нужно входить с багажом знаний". Уверен, что в построенной нами школе созданы для этого все условия," – подчеркнул Шухрат Ибрагимов.

Для первоклашек наступил волнительный момент первого звонка. Впереди у малышей годы удивительных открытий и новых достижений. В новой гимназии №2 для этого созданы все необходимые условия.

В купольном холле учеников встречает "дерево знаний" – арт-объект, символизирующий рост, развитие и устойчивость.

Действует 60 учебных кабинетов, 4 компьютерных класса, STEM-лаборатория и кабинет робототехники, оборудованные станками мастерские, лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков.

Большое внимание в школе уделено экологии, это настоящая экосистема, в которой сочетаются эргономичность, экологичность и энергоэффективность.

Фото: акимат Костанайской области

Так, школа будет обеспечиваться электроэнергией от солнечных батарей, что позволит не только снизить расходы на электроэнергию, но и является важной частью экологического воспитания и формирования ответственного отношения к окружающей среде.

Для всестороннего развития школьников работают оснащенные необходимым инвентарем спортивный и хореографический залы и спортивные площадки, актовый зал на 380 мест с эстрадой, гардеробными и LED-экраном. Для юных журналистов имеется полностью оборудованные медиазона и подкаст-студия.

Для удобства и безопасности предусмотрены лифт, индивидуальные шкафчики, оборудованная столовая, медицинский блок и кабинет инклюзии.

В школе имеются библиотека с медиатекой и большим фондом художественных книг, яркие коворкинг-зоны для школьников и педагогов, обеспечение высокоскоростным интернетом.

В школе сильный педагогический состав, работу которого будут поддерживать цифровые ассистенты для преподавателей, чья задача – анализировать слабые и сильные стороны учеников, предлагая индивидуальные задания и траектории развития, способствуя повышению качества образования.

Фото: акимат Костанайской области

Кроме того, в рамках совместного проекта ERG и общественного фонда "Teach for Qazaqstan" в Рудный направлены четыре опытных учителя STEM-дисциплин, инноваторов, ведущих социальные и научно-исследовательские проекты для развития школьных сообществ.

Все это способствует созданию единого образовательного пространства, направленного на получение качественных знаний и развитие интеллектуальных и творческих способностей.

В прошлом учебном году в регионе открылись пять новых школ на 3 360 мест, четыре из которых реализованы в рамках Национального проекта "Келешек мектептері". Новый учебный год ребята встречают в современных классах не только в Рудном, но и в селе Кушмурун Аулиекольского района, где по нацпроекту заработала школа на 300 мест с государственным языком обучения. И это не предел – до конца года в Рудном появится еще одна школа по программе "Келешек мектептері".

Айсулу Омарова
