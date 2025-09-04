В Астане подземный транспортный тоннель полностью перекроют до конца сентября
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
К жителям и гостям Астаны сегодня, 4 сентября 2025 года, обратились из-за перекрытия подземного транспортного тоннеля по ул. А. Бараева, сообщает Zakon.kz.
В столичном Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры напомнили, что с 25 июля текущего года на участке подземного транспортного тоннеля по ул. А. Бараева проводятся работы по замене облицовки стен и бордюрного камня.
"В связи с продолжением работ движение на указанном участке будет полностью перекрыто до конца сентября текущего года. Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – добавили в управлении.
Ранее акимат Астаны предупредил жителей и гостей города об ограничениях перед матчем сборных Казахстана и Уэльса.
