В Астане на правом берегу полностью перекроют важный участок дороги
Фото: primeminister.kz
С 4 по 7 июня из-за ремонта в Астане полностью перекроют участок от ул Ж. Ташенова до ул. А. Бараева, сообщает Zakon.kz.
Об этом 3 июня рассказали в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.
"Сообщаем о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна по переулку Ж. Ташенова на участке от ул Ж. Ташенова до ул. А. Бараева. В этой связи с 4 по 7 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт", – говорится в сообщении.
Фото: Управление транспорта Астаны
В управлении попросили жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – отмечается в заявлении.
Ранее стало известно, что в Астане 17 автобусных маршрутов изменили схему движения из-за ремонта дорог.
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