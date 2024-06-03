В Астане на правом берегу полностью перекроют важный участок дороги

Фото: primeminister.kz

С 4 по 7 июня из-за ремонта в Астане полностью перекроют участок от ул Ж. Ташенова до ул. А. Бараева, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 июня рассказали в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны. "Сообщаем о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна по переулку Ж. Ташенова на участке от ул Ж. Ташенова до ул. А. Бараева. В этой связи с 4 по 7 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт", – говорится в сообщении. Фото: Управление транспорта Астаны В управлении попросили жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. "Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – отмечается в заявлении. Ранее стало известно, что в Астане 17 автобусных маршрутов изменили схему движения из-за ремонта дорог.

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