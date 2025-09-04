#АЭС в Казахстане
#Интересное
#Интересное
Общество

Астана готовится к матчу Казахстан – Уэльс: власти предупреждают о временных ограничениях

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 09:21 Фото: Zakon.kz
Акимат Астаны сегодня, 4 сентября 2025 года, выступил с важным заявлением для жителей и гостей города. Так, в предупреждении сказано об ограничениях перед матчем сборных Казахстана и Уэльса, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что 4 сентября в 19:00 на стадионе "Астана Арена" состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сыграют сборные Казахстана и Уэльса.

"Для удобства гостей и обеспечения безопасности во время проведения матча будет ограничено движение транспорта в районе стадиона "Астана Арена" – со стороны Ледового дворца "Алау" и велотрека "Сарыарка".Пресс-служба акимата Астаны

Для наглядности в акимате также предоставили карту ограничений.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Стоит уточнить, что ограничения на движение начнут действовать за несколько часов до начала матча и сохранятся до их завершения.

"Водителям рекомендуется заранее продумывать маршруты и учитывать возможные задержки", – советуют специалисты.

Ранее было опубликовано другое предупреждение. Оно адресовано болельщикам, которые придут 30 сентября посмотреть матч между "Кайратом" и легендарным клубом "Реал Мадрид" .

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
