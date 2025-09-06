#АЭС в Казахстане
Общество

Алматинца арестовали за избиение жены

Алматинца арестовали за избиение жены, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 09:22 Фото: pixabay
Семейный дебошир арестован на 10 суток в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В полицию Бостандыкского района Алматы поступил вызов о семейном конфликте. Участковые инспекторы оперативно прибыли по адресу и приняли меры по факту побоев. Дело было направлено в Специализированный административный суд, который назначил правонарушителю 10 суток ареста и установил особые требования к его поведению.

"Каждый сигнал о бытовом насилии рассматривается незамедлительно. При необходимости мы применяем меры, предусмотренные законом, чтобы защитить семью и обеспечить безопасность граждан".Начальник Управления полиции Бостандыкского района Дидар Аханов

В Алматы продолжается республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Счастливая семья – счастливая страна", направленное на предупреждение семейно-бытового насилия, защиту женщин и детей и укрепление института семьи.

В июле 2025 года алматинца осудили за угрозы и оскорбление полицейских в аэропорту Астаны.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
