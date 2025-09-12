Казахстанца арестовали за частые скандалы в семье

Жителя Кызылординской области арестовали на 10 суток. Причиной тому послужил его образ жизни. О том, что произошло, Zakon.kz рассказали в пресс-службе Казалинского районного суда.

Согласно материалам дела, мужчина часто приходил домой в состоянии алкогольного опьянения.

"Он проявлял неуважение к своей жене. Также выражался в ее адрес нецензурной бранью и нарушал ее спокойствие, повторно совершив такие действия три раза в течение года после наложения административного взыскания", – уточнили в пресс-службе суда.

В итоге казахстанец в суде полностью признал свою вину, извинился и пообещал больше не повторять подобных поступков.

Стоит отметить, что жена подтвердила факт происшествия и заявила, что прощает мужа.

"Постановлением суда он признан виновным по ч. 2 ст. 73 КоАП РК. Назначено административное наказание в виде ареста сроком на 10 суток". Казалинский районный суд

