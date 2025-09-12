#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Общество

Казахстанца арестовали за частые скандалы в семье

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 14:39 Фото: pexels
Жителя Кызылординской области арестовали на 10 суток. Причиной тому послужил его образ жизни. О том, что произошло, Zakon.kz рассказали в пресс-службе Казалинского районного суда.

Согласно материалам дела, мужчина часто приходил домой в состоянии алкогольного опьянения.

"Он проявлял неуважение к своей жене. Также выражался в ее адрес нецензурной бранью и нарушал ее спокойствие, повторно совершив такие действия три раза в течение года после наложения административного взыскания", – уточнили в пресс-службе суда.

В итоге казахстанец в суде полностью признал свою вину, извинился и пообещал больше не повторять подобных поступков.

Стоит отметить, что жена подтвердила факт происшествия и заявила, что прощает мужа.

"Постановлением суда он признан виновным по ч. 2 ст. 73 КоАП РК. Назначено административное наказание в виде ареста сроком на 10 суток".Казалинский районный суд

Ранее мы сообщали о том, что спецназ задержал родных братьев на востоке Казахстане. Что именно случилось, можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Экология начинается с тебя: в Астане открылся уникальный эко-хаб
Общество
15:18, Сегодня
Экология начинается с тебя: в Астане открылся уникальный эко-хаб
Казахстанцам могут запретить въезд в Россию за многократные нарушения ПДД
Общество
15:15, Сегодня
Казахстанцам могут запретить въезд в Россию за многократные нарушения ПДД
В каких странах могут легально работать казахстанцы, рассказали в Минтруда
Общество
14:45, Сегодня
В каких странах могут легально работать казахстанцы, рассказали в Минтруда
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: