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Общество

Алматинец устроил дебош с полицейскими в аэропорту Астаны

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, уголовный кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 12:26 Фото: Zakon.kz
Алматинца осудили за угрозы и оскорбление полицейских в аэропорту Астаны, сообщает Zakon.kz.

В Главной транспортной прокуратуре 11 июля 2025 года рассказали, что в столичном аэропорту житель Алматы, опоздав на рейс, повел себя агрессивно и отказался подчиняться требованиям сотрудников полиции, обеспечивавших общественный порядок на территории воздушной гавани.

"Как установлено следствием, мужчина не только проигнорировал указания полицейских, но и допустил в их адрес оскорбительные высказывания, открыто угрожал причинением вреда здоровью. Его действия квалифицированы как преступление против представителей власти", – сказано в распространенном сообщении.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года и 1 месяца ограничения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.

3 июля в соцсетях появилось видео из аэропорта Алматы, на котором полицейского прокатили на капоте авто.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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