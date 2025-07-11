Алматинец устроил дебош с полицейскими в аэропорту Астаны

Алматинца осудили за угрозы и оскорбление полицейских в аэропорту Астаны, сообщает Zakon.kz.

В Главной транспортной прокуратуре 11 июля 2025 года рассказали, что в столичном аэропорту житель Алматы, опоздав на рейс, повел себя агрессивно и отказался подчиняться требованиям сотрудников полиции, обеспечивавших общественный порядок на территории воздушной гавани.

"Как установлено следствием, мужчина не только проигнорировал указания полицейских, но и допустил в их адрес оскорбительные высказывания, открыто угрожал причинением вреда здоровью. Его действия квалифицированы как преступление против представителей власти", – сказано в распространенном сообщении.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года и 1 месяца ограничения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.

3 июля в соцсетях появилось видео из аэропорта Алматы, на котором полицейского прокатили на капоте авто.