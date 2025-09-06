Бестобе собрал около 500 человек на субботнике

Бестобе – шахтерский поселок с почти вековой историей. Его название знают далеко за пределами Акмолинской области: здесь на протяжении десятилетий добывают золото, и судьбы целых семей связаны с этим производством.

В Бестобе шахтерские династии из поколения в поколение передавали не только профессию, но и уважение к труду. И в этот сентябрьский день жители решили оставить своим детям еще один важный пример – заботу о чистоте и красоте родного поселка, сообщает Zakon.kz.

С раннего утра на улицах появились люди с граблями и мешками: пенсионеры и школьники, предприниматели и работники предприятий. Всего около пятисот человек вышли на субботник в рамках республиканской экологической акции "Таза Казахстан". Атмосфера напоминала праздник: вместе трудились соседи, знакомые и друзья, а разговоры и смех делали уборку легче.

Фото: МРЦ Акмолинской области

"Я родился и вырос здесь, сейчас занимаюсь бизнесом. Для нас очень важно, чтобы село было чистым. Если улицы будут в порядке, то и сознание народа станет чище. Мы хотим показать пример молодежи. Даже будучи пенсионерами, стараемся внести свою лепту", – поделился старожил Габдилманат Калимулин.

Эти слова отражали общее настроение. Как отметил аким поселка Сырым Кабай, участие жителей оказалось впечатляющим.

Фото: МРЦ Акмолинской области

"Здесь проживают около 5,6 тысячи человек. Сегодня и взрослые, и дети активно участвуют в субботнике. В рамках акции "Таза Казахстан", реализуемой в соответствии с Посланием президента, участие приняли около 500 человек. Радует, что жители сами выходят и поддерживают инициативу", – подчеркнул аким Бестобе.

По итогам субботника было вывезено около пяти тысяч кубов мусора. В работах задействовали десять единиц техники, что позволило в короткие сроки очистить значительную часть улиц и общественных территорий.

Фото: МРЦ Акмолинской области

Особенно заметным было участие молодежи. Активисты молодежного ресурсного центра вместе с волонтерами UNICEF вышли на уборку улиц и площадей. Для них это стало возможностью не только помочь, но и напомнить: экология – часть гражданской ответственности.

Фото: МРЦ Акмолинской области

"Беречь и поддерживать порядок на родной земле – наш гражданский долг. Великий мыслитель Абай говорил: "Если хочешь изменить общество – начни с себя". Такие акции должны становиться привычкой", – поделился руководитель фронт-офиса центра Дидар Хамзин.

Фото: МРЦ Акмолинской области

Улицы Бестобе заметно преобразились. Но главным результатом стало другое – жители почувствовали единство и уверенность в том, что перемены начинаются с каждого. Для поселка это важный знак: забота о своей земле и общее дело способны объединить людей не хуже трудовой смены на золотом руднике.