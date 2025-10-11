25 тысяч деревьев за день посадили в Акмолинской области в рамках акции "Таза Қазақстан"

Акмолинская область вышла на самый массовый субботник года – более 30 тысяч человек приняли участие в общенациональной акции "Таза Қазақстан", очистив территории площадью свыше 100 тысяч квадратных метров и высадив более 25 тысяч деревьев и кустарников, сообщает Zakon.kz.

Акция, направленная на улучшение санитарного состояния населенных пунктов и формирование экологической культуры, объединила государственные органы, предприятия, волонтеров, молодежные организации и просто неравнодушных граждан.

Особое внимание уделили астанинской агломерации. В Талапкере, на окраине столицы, сотни человек вышли на очистку прибрежных зон, дворов и скверов. В пристоличном населенном пункте появились более тысячи новых зеленых насаждений. Несколько из них лично посадил аким Акмолинской области.

Фото: акимат Акмолинской области

"Поддерживая инициативу президента, мы уже высадили в регионе почти 16 миллионов деревьев на территории площадью две тысячи гектаров. Сегодня в рамках этой акции мы высадим еще 25 тысяч деревьев. Поддержка инициативы "Таза Қазақстан" – это проявление сознательности и ответственности перед природой. Каждое посаженное дерево и каждый очищенный участок земли – это конкретный шаг к светлому будущему, а совместный труд – залог нашего завтрашнего процветания", – поделился в своем выступлении Марат Ахметжанов.

В Кокшетау на уборку вышли работники местных предприятий, волонтеры, учащиеся и обычные горожане. На "Жаңа Жағалау" появились стройные ряды яблонь и ароматная сирень – по сто саженцев каждого вида. "Ескі жағалау" украсили молодые сосны, клены, карагачи и цветущие яблони – всего почти три сотни новых деревьев. Не остался без внимания и мемориал "Мәңгілік Алау": здесь теперь шумят сосны и ели. А по всему городу – во дворах, вдоль улиц и на общественных территориях – посадили более трех тысяч деревьев.

Фото: акимат Акмолинской области

"Уже много лет я работаю в казахской библиотеке, и, несмотря на возраст, стараюсь быть активной и неравнодушной. Когда проходят субботники, мы обязательно участвуем всем коллективом – не потому что нужно, а потому что хочется сделать наш город чище и уютнее. Мы выходим на уборку, сажаем деревья, наводим порядок. Это отличная возможность пообщаться, почувствовать единство и принести реальную пользу. Я всегда говорю своим знакомым: не ждите, пока кто-то другой сделает, начните с себя. Такие инициативы важны для всех нас, ведь чистота и порядок – это отражение нашего отношения к родной земле", – рассказала 63-летняя горожанка Ольга Николаева.

Молодежные организации, волонтерские центры и студенты колледжей Акмолинской области традиционно стали активными участниками экоинициатив. По данным Управления внутренней политики, за последние два года экологические субботники стали движением, объединяющим десятки тысяч молодых людей, и именно благодаря им "Таза Қазақстан" превратилась из кампании в устойчивую традицию заботы о природе, к которой присоединились порядка 300 тысяч студентов и школьников.

Во всех районах Акмолинской области акция "Таза Қазақстан" прошла в едином трудовом ритме. Жители очищали улицы, водоемы, берега рек, окраины сел, ухаживали за памятниками и общественными зонами.