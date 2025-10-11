#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.06
623.75
6.63
События

25 тысяч деревьев за день посадили в Акмолинской области в рамках акции "Таза Қазақстан"

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 13:12 Фото: акимат Акмолинской области
Акмолинская область вышла на самый массовый субботник года – более 30 тысяч человек приняли участие в общенациональной акции "Таза Қазақстан", очистив территории площадью свыше 100 тысяч квадратных метров и высадив более 25 тысяч деревьев и кустарников, сообщает Zakon.kz.

Акция, направленная на улучшение санитарного состояния населенных пунктов и формирование экологической культуры, объединила государственные органы, предприятия, волонтеров, молодежные организации и просто неравнодушных граждан.

Особое внимание уделили астанинской агломерации. В Талапкере, на окраине столицы, сотни человек вышли на очистку прибрежных зон, дворов и скверов. В пристоличном населенном пункте появились более тысячи новых зеленых насаждений. Несколько из них лично посадил аким Акмолинской области.

Фото: акимат Акмолинской области

"Поддерживая инициативу президента, мы уже высадили в регионе почти 16 миллионов деревьев на территории площадью две тысячи гектаров. Сегодня в рамках этой акции мы высадим еще 25 тысяч деревьев. Поддержка инициативы "Таза Қазақстан" – это проявление сознательности и ответственности перед природой. Каждое посаженное дерево и каждый очищенный участок земли – это конкретный шаг к светлому будущему, а совместный труд – залог нашего завтрашнего процветания", – поделился в своем выступлении Марат Ахметжанов.

В Кокшетау на уборку вышли работники местных предприятий, волонтеры, учащиеся и обычные горожане. На "Жаңа Жағалау" появились стройные ряды яблонь и ароматная сирень – по сто саженцев каждого вида. "Ескі жағалау" украсили молодые сосны, клены, карагачи и цветущие яблони – всего почти три сотни новых деревьев. Не остался без внимания и мемориал "Мәңгілік Алау": здесь теперь шумят сосны и ели. А по всему городу – во дворах, вдоль улиц и на общественных территориях – посадили более трех тысяч деревьев.

Фото: акимат Акмолинской области

"Уже много лет я работаю в казахской библиотеке, и, несмотря на возраст, стараюсь быть активной и неравнодушной. Когда проходят субботники, мы обязательно участвуем всем коллективом – не потому что нужно, а потому что хочется сделать наш город чище и уютнее. Мы выходим на уборку, сажаем деревья, наводим порядок. Это отличная возможность пообщаться, почувствовать единство и принести реальную пользу. Я всегда говорю своим знакомым: не ждите, пока кто-то другой сделает, начните с себя. Такие инициативы важны для всех нас, ведь чистота и порядок – это отражение нашего отношения к родной земле", – рассказала 63-летняя горожанка Ольга Николаева.

Молодежные организации, волонтерские центры и студенты колледжей Акмолинской области традиционно стали активными участниками экоинициатив. По данным Управления внутренней политики, за последние два года экологические субботники стали движением, объединяющим десятки тысяч молодых людей, и именно благодаря им "Таза Қазақстан" превратилась из кампании в устойчивую традицию заботы о природе, к которой присоединились порядка 300 тысяч студентов и школьников.

Во всех районах Акмолинской области акция "Таза Қазақстан" прошла в едином трудовом ритме. Жители очищали улицы, водоемы, берега рек, окраины сел, ухаживали за памятниками и общественными зонами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Аким Алматы обсудил план осенних посадок в рамках акции "Таза Қазақстан"
16:59, 19 сентября 2025
Аким Алматы обсудил план осенних посадок в рамках акции "Таза Қазақстан"
Актобе продолжает активно участвовать в акции "Таза Қазақстан"
17:52, 01 августа 2024
Актобе продолжает активно участвовать в акции "Таза Қазақстан"
Акция "Таза Қазақстан": актюбинцы вышли на субботник
14:10, 08 июня 2024
Акция "Таза Қазақстан": актюбинцы вышли на субботник
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: