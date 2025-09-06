В Атырау родители обвинили в мошенничестве учителя, которая обещала гранты за деньги

В Атырау родители средней школы №37 обвинили преподавателя в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 6 сентября издание "Ак жайык", по их заявлениям, педагог обещала "устроить на грант" и под этим предлогом получила от родителей деньги и ювелирные изделия.

Группа родителей подала официальную жалобу, потребовав увольнения учительницы и вмешательства прокуратуры, полиции и управления образования.

В Департаменте полиции сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье "Мошенничество".

"Ведется комплекс следственных действий, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – уточнили в ведомстве.

