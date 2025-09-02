Школьника в Таразе убили 1 сентября

1 сентября 2025 года в Таразе между подростками возникла ссора. Во время конфликта один из школьников получил ножевое ранение и скончался. Детали трагедии озвучили Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Жамбылской области.

Согласно данным из социальных сетей, конфликт возник по бытовым причинам. Также очевидцы отмечают, что убийство произошло не на территории школы, подростки ранее не были знакомы.

В пресс-службе регионального ДП уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство".

"В результате оперативно-розыскных мероприятий несовершеннолетний подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в ИВС. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего". Пресс-служба ДП Жамбылской области

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

