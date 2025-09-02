#АЭС в Казахстане
Происшествия

Школьника в Таразе убили 1 сентября

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 14:06 Фото: Zakon.kz
1 сентября 2025 года в Таразе между подростками возникла ссора. Во время конфликта один из школьников получил ножевое ранение и скончался. Детали трагедии озвучили Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Жамбылской области.

Согласно данным из социальных сетей, конфликт возник по бытовым причинам. Также очевидцы отмечают, что убийство произошло не на территории школы, подростки ранее не были знакомы.

В пресс-службе регионального ДП уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство".

"В результате оперативно-розыскных мероприятий несовершеннолетний подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в ИВС. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего".Пресс-служба ДП Жамбылской области

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. 

Ранее стало известно, что 31 августа 2025 года сотрудник Министерства внутренних дел (УССО МВД) застрелил напарника в Карагандинской области.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
