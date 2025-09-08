#АЭС в Казахстане
Общество

Выездные комиссии КТЖ проверили ремонтные работы на 125 вокзалах

Выездные комиссии КТЖ проверили ремонт, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 09:39 Фото: КТЖ
АО "НК "ҚТЖ" реализует программу масштабной модернизации вокзальной инфраструктуры. Одновременно ремонтные работы ведутся на 125 вокзалах страны.

По поручению председателя правления АО "НК "ҚТЖ" были созданы выездные комиссии, которые в период с 25 августа по 1 сентября провели комплексную проверку готовности объектов к предстоящему отопительному сезону.

Проверено состояние временных зданий и их соответствие требованиям по площади и оснащению, функционирование систем отопления, освещения и информационных сервисов. Особое внимание уделялось мерам безопасности, обеспечению благоприятных условий для пассажиров, а также организации рабочих мест кассиров, справочных служб и дежурных по вокзалу.

Фото: КТЖ

Фото: КТЖ

Комиссии не только фиксировали состояние объектов, но и оперативно принимали меры по устранению выявленных недостатков, давая поручения подрядным организациям и ответственным службам.

Результаты проверок доведены до местных исполнительных органов и подрядных компаний, которые обязались обеспечить своевременную готовность временных помещений к отопительному сезону. В рамках заключенных договоров ответственность за качество и сроки проведения строительно-монтажных работ возложены на подрядные организации, рекомендованные местными исполнительными органами.

Фото: КТЖ

Фото: КТЖ

Одновременно на вокзалах и в пассажирских поездах проводится разъяснительная работа о ходе ремонтных работ, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг.

Повторные выезды комиссий запланированы на период с 15 по 20 сентября.

Айсулу Омарова
