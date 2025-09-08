Выездные комиссии КТЖ проверили ремонтные работы на 125 вокзалах

АО "НК "ҚТЖ" реализует программу масштабной модернизации вокзальной инфраструктуры. Одновременно ремонтные работы ведутся на 125 вокзалах страны.

По поручению председателя правления АО "НК "ҚТЖ" были созданы выездные комиссии, которые в период с 25 августа по 1 сентября провели комплексную проверку готовности объектов к предстоящему отопительному сезону.

Проверено состояние временных зданий и их соответствие требованиям по площади и оснащению, функционирование систем отопления, освещения и информационных сервисов. Особое внимание уделялось мерам безопасности, обеспечению благоприятных условий для пассажиров, а также организации рабочих мест кассиров, справочных служб и дежурных по вокзалу.

Фото: КТЖ

Комиссии не только фиксировали состояние объектов, но и оперативно принимали меры по устранению выявленных недостатков, давая поручения подрядным организациям и ответственным службам.

Результаты проверок доведены до местных исполнительных органов и подрядных компаний, которые обязались обеспечить своевременную готовность временных помещений к отопительному сезону. В рамках заключенных договоров ответственность за качество и сроки проведения строительно-монтажных работ возложены на подрядные организации, рекомендованные местными исполнительными органами.

Одновременно на вокзалах и в пассажирских поездах проводится разъяснительная работа о ходе ремонтных работ, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг.

Повторные выезды комиссий запланированы на период с 15 по 20 сентября.