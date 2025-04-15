#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
518.21
590.09
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
518.21
590.09
6.3
События

В Западно-Казахстанской области стартовала реконструкция четырех железнодорожных вокзалов

Капитальный ремонт, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 15:44 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В Западно-Казахстанской области начались работы по реконструкции четырех железнодорожных вокзалов. Реконструкция проводится в рамках масштабной программы по модернизации железнодорожной инфраструктуры.

Отметим, что проект реализуется в соответствии с поручением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, который неоднократно подчеркивал, что развитие транспортно-логистического сектора остается одним из стратегических приоритетов государства.

Работы охватят вокзалы в Уральске, Аксае, Чингирлау и на станции Семиглавый Мар. Все объекты имеют историческое значение и играют важную роль в обеспечении транспортной доступности и мобильности населения в регионе. Сегодня в области 14 поездов обслуживают 7 маршрутов.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Наиболее крупным объектом станет железнодорожный вокзал в Уральске, построенный в 1983 году. Его площадь составляет 5716,1 м², а пропускная способность – до 900 пассажиров в сутки.

В городе Аксае реконструкции подвергнется вокзал 1937 года постройки, станция Семиглавый Мар, построенная в 1916 году, и Чингирлау (1936 года постройки) также включены в проект.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев отметил важность реализуемого проекта.

"Начало ремонта вокзалов – это важный этап в развитии инфраструктуры региона. В соответствии с поручением президента мы приступили к комплексной работе по обновлению ключевых транспортных объектов. Это не только улучшит условия для пассажиров, но и станет вкладом в развитие региональной экономики и логистики", – сказал аким.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Реализация проекта позволит значительно повысить уровень комфорта и безопасности на железнодорожных вокзалах, улучшить сервисное обслуживание и создать более удобные условия для пассажиров.

Проект предусматривает как внешнее, так и внутреннее обновление вокзалов. Архитектурный облик зданий будет приведен в соответствие с современными требованиями. Внутренние помещения претерпят значительные изменения – они станут более удобными, функциональными и безопасными. При этом при разработке проектов учитывались пожелания общественности.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Иностранца выслали из Казахстана из-за угрозы госбезопасности
События
16:25, Сегодня
Иностранца выслали из Казахстана из-за угрозы госбезопасности
Штрафы посыпались на мопедистов в Алматы
События
15:02, Сегодня
Штрафы посыпались на мопедистов в Алматы
Одна из двух на планете: казахстанка поступила в докторантуру в Стэнфорд
События
12:50, Сегодня
Одна из двух на планете: казахстанка поступила в докторантуру в Стэнфорд
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: